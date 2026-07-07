Todo indica que Rafa Leão jugará la próxima temporada con otra camiseta. Aunque no hay confirmación oficial, el último gesto del delantero portugués, eliminado en octavos del Mundial de Estados Unidos tras perder con España, refuerza esa idea: borró toda mención al Milan de su biografía de Instagram. Ya se ve en otro equipo; para él, el Milan es pasado.
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Leao eliminó al Milan de su biografía de Instagram; parece que se va, ya hay precio fijado
DECISIÓN TOMADA ANTES DEL MUNDIAL
Decidí marcharme al final de la última temporada, antes del Mundial. En Sport TV Portugal, antes de viajar a América, hablé del Milan en pasado: «Creo que ya lo di todo en el Milan. El club me ayudó a crecer, me apoyó en los momentos difíciles y dejé mi huella en su historia. Todos tenemos sueños y retos; yo aspiro a uno nuevo en otra liga. Si se da, estaré muy contento, porque sé que he hecho un buen trabajo en el Milan».
EL MILÁN LO HA PUESTO A LA VENTA
Leao, que ha marcado 80 goles en 291 partidos con el Milan, se irá pese a que su contrato vence en 2028. La llegada del portugués Amorim como técnico no cambia el desenlace: lo venderán para obtener ingresos. El Milan pide 60 millones de euros. Leao ha rechazado ofertas de Turquía y Arabia Saudí y prefiere un nuevo reto en España o Inglaterra.
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