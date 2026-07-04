AFP
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Leandro Trossard, a punto de abandonar el Arsenal tras cerrarse un acuerdo por 20 millones de euros
El Beşiktaş llega a un acuerdo con la estrella belga
Según The Athletic, el club turco ha acordado con el Arsenal un traspaso de 20 millones de euros por el delantero de 31 años. El acuerdo incluye 18 millones fijos más 2 millones en variables. Faltan definir las condiciones personales, estimadas en 9 millones.
Trossard renovó en agosto de 2025 con un notable aumento, pero su contrato expira en 2027. Con solo un año por delante, el club prefiere venderlo ahora.
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Los compromisos con el Mundial retrasan el traspaso oficial
Las negociaciones están avanzadas, pero el anuncio se retrasará hasta que Bélgica termine su participación en el Mundial. Trossard, pieza clave del equipo de Rudi García, se prepara con los Diablos Rojos para los octavos de final contra Estados Unidos. En la fase de grupos fue titular en los cuatro partidos, marcó dos goles y dio una asistencia en la victoria 5-1 sobre Nueva Zelanda.
En dieciseisavos aportó otra asistencia clave en la remontada 3-2 ante Senegal. Se espera que el fichaje se cierre tras el Mundial, una vez que Trossard termine sus compromisos con la selección.
Una presencia fiable para los Gunners
Desde su llegada procedente del Brighton por 27 millones de libras en enero de 2023, Trossard se ha consolidado como un pilar de la plantilla de Mikel Arteta, con 174 partidos, 36 goles y 34 asistencias, la mayoría desde la banda izquierda, aunque también ha actuado en el centro del campo en momentos de lesiones.
Su mejor campaña goleadora fue la 2023-24, con 16 tantos entre Premier y Champions, tras una brillante primera mitad de la 2022-23 en el Brighton, marcada por un hat-trick ante el Liverpool en un 3-3.
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Un final espectacular en el Emirates
Si Trossard se marcha, lo hará como campeón de la Premier League. El exjugador del Brighton fue clave en la temporada 2025-26, ayudando al Arsenal a lograr su primer título liguero desde 2004. Jugó 50 partidos, marcó ocho goles y dio 11 asistencias, entre ellas el famoso tanto en el 83’ contra el West Ham que mantuvo a los Gunners por delante del Manchester City en la lucha por el título.
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