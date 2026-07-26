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Leandro Paredes revela que Lionel Messi podría jugar un último partido tras el Mundial 2026, y Argentina espera que el mejor de la historia cambie de opinión
Una decepción para la Albiceleste
La decepción por la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 se agravó tras las declaraciones de Paredes sobre el futuro de Messi con la selección. El centrocampista de 32 años, ya de vuelta con Boca Juniors, admitió que el ocho veces ganador del Balón de Oro se había preparado para que ese partido contra España fuera su despedida.
- AFP
Se desvela el plan secreto de Messi para su retirada
Paredes confirmó lo que muchos hinchas argentinos temían: el ambiente en la concentración era muy emotivo. Poco después de dar la asistencia que dio la victoria al Boca Juniors sobre O'Higgins en la ida de la Copa Sudamericana, la estrella xeneize habló.
«Duele porque, como dijimos durante todo el Mundial, no queríamos que llegara el último partido», reveló Paredes. «Creo que había tomado la decisión de que ese fuera su último partido con la selección».
Pese a ello, Paredes confía en que su excompañero en el PSG reconsidere su decisión: «Espero que no, que pueda seguir jugando. Será su decisión; lo que lo haga feliz nos hará felices a todos».
La incertidumbre se cierne sobre la selección albiceleste
Messi no es el único que duda tras la derrota. Paredes también ha cuestionado su continuidad en la selección, lo que podría llevar a una reorganización del equipo de Lionel Scaloni.
Al hablar de su futuro, el jugador de Boca Juniors se mostró evasivo: «No lo sé, es un proceso. Hay que asimilarlo, pensarlo, no tomar decisiones precipitadas y, sin duda, hablarlo», afirmó.
- (C)Getty Images
Reconstrucción de cara al futuro bajo la dirección de Scaloni
La posible marcha de varias estrellas complica a Scaloni. Ya sin Otamendi, perder a Messi y Paredes marcaría el fin de una era. El cuerpo técnico debe elegir entre reconstruir o pedir a los veteranos que se queden para la Copa América 2028.
Paredes subrayó que cualquier decisión debe tomarse con la mente fría, pese a las emociones tras la eliminación del Mundial. Concluyó: «Para muchos será difícil seguir o no. Ha sido un proceso precioso; logramos cosas importantes. Mantener este nivel será muy difícil. Hay que valorar muchas cosas, hablar con el seleccionador y decidir con calma».
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