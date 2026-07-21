AFP
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Leandro Paredes responde a las críticas por su conducta «vergonzosa» tras la final del Mundial
Paredes rompe su silencio
Paredes rompió el silencio tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial, que acabó en caos. El centrocampista fue expulsado después del gol de Ferran Torres en el 106 que dio el título a España. Al final del partido, varios jugadores argentinos se vieron involucrados en un enfrentamiento masivo.
Paredes protagonizó el altercado al golpear y empujar a un rival, agarrar a Eric García del cuello y, finalmente, derribar a Gavi.
Un mensaje emotivo, sin disculpas
Paredes, envuelto en polémica, evitó comentar la trifulca posterior al partido. En su lugar, publicó en Instagram: «¡¡¡GRACIAS, ARGENTINA!!! OS QUIERO, HOY Y SIEMPRE. Hoy escribo con el corazón encogido, al no haber podido dar a nuestro país la alegría que tanto se merece, ¡pero con el pecho lleno de orgullo por haberlo dado todo y por haber enarbolado nuestra bandera en lo más alto una vez más!».
Añadió: «Gracias a todos los que formaron parte de este equipo, a este grupo de jugadores que lo dieron todo para defender esta camiseta, ¡tal y como lo hicieron hasta el último segundo de cada partido! ¡Ha sido un honor formar parte de la mejor selección argentina de la historia!».
La reacción negativa sigue aumentando
La trifulca comenzó cuando Nahuel Molina golpeó al capitán de España, Rodri, desencadenando un enfrentamiento entre ambos equipos. Aunque la FIFA retiró la tarjeta roja a Paredes y no impuso sanciones inmediatas, las críticas a su conducta persisten.
Entre sus críticos más acérrimos se encuentra el exdelantero del Aston Villa Gabby Agbonlahor, quien declaró en el programa «talkSPORT Breakfast»: «Uno quiere sentirse seguro en el campo; el castigo tiene que ser tan severo que nadie vuelva a hacer algo así jamás.
Pase lo que pase en el fútbol, puedes estar enfadado por haber perdido, pero hay que tener clase en la derrota. Si quieres pelearte con Paredes, hay lugares para hacerlo, pero no en el campo contra García. Y la forma en que estaba maltratando a Gavi, un chaval de 21 años, y lo estaba zarandeando por el campo… Es el hijo o el hermano de alguien. Vergonzoso. Si fuera por mí, lo suspendería para todo el próximo torneo. Cobarde».
- Getty Images
Se espera la decisión de la FIFA
Paredes podría ser sancionado pese a su indulto inmediato, pues se espera que la FIFA investigue los incidentes al final del partido tras la victoria de España en el Mundial. El resultado de esa investigación determinará si se toman nuevas medidas disciplinarias tras uno de los momentos más polémicos del torneo.
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