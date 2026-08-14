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Leandro Paredes rechaza la propuesta del AC Milan para seguir en Boca Juniors
Paredes rechaza el acercamiento del Milan
Según TyC Sports, el capitán de Boca, Paredes, ha rechazado un acercamiento del Milan durante el actual mercado de fichajes europeo. Representantes del conjunto de la Serie A contactaron directamente con el centrocampista de 32 años para estudiar un posible traspaso antes de presentar una oferta oficial al club. Sin embargo, el campeón del mundo de 2022 pidió al Milan que se abstuviera de dirigirse a la cúpula de Boca, reafirmando su total compromiso de seguir en La Bombonera.
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El centrocampista se compromete con Boca
Paredes actuó con decisión para cerrar desde el principio cualquier posibilidad de negociaciones con el fin de mantener la estabilidad y la concentración del equipo, añade la información. El capitán atendió la llamada del conjunto de San Siro y expresó su agradecimiento por el interés, pero dejó claro de inmediato que ya está donde quiere estar. Con contrato hasta finales de 2028, el internacional argentino sigue plenamente comprometido con liderar a Boca en la competición nacional.
Larga trayectoria en Italia
Un regreso a Italia habría añadido otro capítulo a una extensa trayectoria en la Serie A que comenzó con el Chievo en 2014, seguida de etapas de gran impacto en el Empoli y la Roma. Tras marcharse al Zenit de San Petersburgo en 2017 y, más tarde, al Paris Saint-Germain, el mediapunta regresó a Italia con la Juventus en 2022 antes de volver a la Roma en 2023. Su emotivo regreso a Boca a mediados de 2025 completó el círculo, y sus actuaciones destacadas en la Liga Profesional garantizan que mantenga su papel clave con Argentina.
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Boca espera la prueba de Platense
La atención se centra ahora rápidamente en los asuntos domésticos, ya que Boca viaja para medirse a Platense en el partido del Clausura de este sábado. El equipo de Rodolfo Arruabarrena está decidido a mantener su impulso positivo en la lucha por el título de liga. Para el veterano talismán, el objetivo final sigue siendo conquistar un gran título con el club de su infancia y afianzar su legado duradero en La Bombonera.
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