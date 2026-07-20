Mladen Petric calificó la acción de Paredes de «imperdonable». Zlatan Ibrahimovic afirmó que, de seguir en activo, le habría dado un «golpe en la cabeza» al jugador de 32 años del Boca Juniors. Micah Richards sentenció: «¡Esto es vergonzoso!».

Paredes no fue el único que generó incredulidad. Nahuel Molina golpeó sin motivo a Rodri, quien celebraba un gol sin provocarlo, y ese gesto encendió la reacción de Paredes contra Gavi.

Además, el segundo entrenador, Roberto Ayala, perdió el control y propinó un puñetazo en el cuello a Dani Olmo, quien, sorprendido, no respondió. Luego Eric lo apartó.