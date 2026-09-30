Leandro Paredes aparece por sorpresa en la concentración de Argentina pese a estar cumpliendo una larga sanción de la FIFA

El experimentado organizador ya había dejado claras sus intenciones de reunirse con sus compañeros de selección pese a estar cumpliendo su exilio competitivo.

Hablando después de guiar a Boca a la victoria sobre Racing en la Copa Argentina, Paredes comentó: "Todavía no he hablado con el entrenador, pero probablemente me pase por el campo de entrenamiento para saludar y ver cómo va todo. Obviamente, siento que formo parte del grupo allí; si no estuviera sancionado, estaría allí".

Ese profundo sentimiento de pertenencia surge de forma natural en el jugador de 32 años, que sigue siendo una figura influyente en el vestuario tras haber sumado 84 internacionalidades, marcado cinco goles y tenido un papel destacado en el triunfo de Argentina en el Mundial de 2022, así como en su recorrido hasta la final de 2026.