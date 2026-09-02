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Leandro Paredes, a punto de dejar Argentina: la estrella de Boca, lista para marcharse tras la sanción del Mundial
Su futuro internacional, en duda tras un duro golpe disciplinario
Según informan varios medios, el centrocampista argentino Paredes está dispuesto a anunciar su retirada del fútbol internacional apenas unas semanas después de la conclusión de una tumultuosa campaña en la Copa del Mundo. El jugador de 32 años, que actualmente es capitán de Boca Juniors, estuvo en el centro de una multitudinaria pelea polémica tras la derrota de Argentina ante España en la final, un altercado por el que recibió una sanción de 10 partidos y una multa de 66.000 £ por lanzar puñetazos y empujar violentamente a Gavi al suelo.
La dureza del castigo, unida a tres cargos por agresión, parece haber acelerado su decisión de alejarse de Argentina. Aunque la FIFA acabó aceptando una petición de la Federación Argentina para que la sanción pudiera cumplirse en amistosos de clase A además de en partidos oficiales, Paredes parece reacio a cumplir el castigo.
- AFP
El factor Messi y las conversaciones con Scaloni
Más allá de sus problemas disciplinarios, Paredes citó la salida de Messi como una razón principal de su posible marcha. El legendario delantero confirmó recientemente su propia retirada internacional, dejando un vacío enorme en la plantilla que Paredes cree que será imposible de llenar. Al hablar sobre la situación, el centrocampista admitió que está preparado para mantener conversaciones decisivas con el seleccionador Lionel Scaloni para formalizar su futuro.
Paredes fue sincero sobre la dificultad de mantener el statu quo y declaró: "Me va a resultar difícil seguir en la selección. También por la suspensión, por la decisión de Leo. Va a ser difícil que todo siga como antes. Todavía no lo he hablado con el entrenador, pero lo hablaremos y veremos qué decisión tomo".
Un legado de éxito y controversia
Si Paredes acaba marchándose, lo hará con un palmarés envidiable. Fue una pieza clave del equipo que conquistó el Mundial hace cuatro años y también saboreó el éxito en la Copa América en dos ocasiones distintas. Sin embargo, su último capítulo con la camiseta de Argentina quedará ligado para siempre a las desagradables escenas en Nueva Jersey.
Al reflexionar sobre la marcha de Messi, Paredes añadió: «El legado de Leo vivirá para siempre por lo que logró, por no rendirse nunca y por demostrar que los sueños se ganan con esfuerzo, se persiguen y, al final, se cumplen. Habíamos hablado en los últimos días del Mundial sobre cómo la final seguramente sería su último partido, pero aun así no estábamos preparados para eso por lo que significa para nosotros».
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Recibimiento hostil en casa
Las secuelas del Mundial han acompañado a Paredes de vuelta al fútbol nacional en Argentina. Durante una reciente salida con Boca Juniors, el centrocampista necesitó la protección de la policía antidisturbios mientras intentaba lanzar un córner. Aficionados hostiles de Newell's Old Boys la tomaron con el jugador y lanzaron objetos en respuesta a sus acciones durante el parón internacional.
Estas presiones crecientes, tanto a nivel nacional como internacional, sugieren que el hombre fuerte del centro del campo argentino está listo para un cambio de ritmo. Con 84 internacionalidades a su nombre, a Paredes no le queda nada por demostrar en cuanto a títulos, después de haber ganado los mayores premios disponibles en este deporte.
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