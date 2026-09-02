Según informan varios medios, el centrocampista argentino Paredes está dispuesto a anunciar su retirada del fútbol internacional apenas unas semanas después de la conclusión de una tumultuosa campaña en la Copa del Mundo. El jugador de 32 años, que actualmente es capitán de Boca Juniors, estuvo en el centro de una multitudinaria pelea polémica tras la derrota de Argentina ante España en la final, un altercado por el que recibió una sanción de 10 partidos y una multa de 66.000 £ por lanzar puñetazos y empujar violentamente a Gavi al suelo.

La dureza del castigo, unida a tres cargos por agresión, parece haber acelerado su decisión de alejarse de Argentina. Aunque la FIFA acabó aceptando una petición de la Federación Argentina para que la sanción pudiera cumplirse en amistosos de clase A además de en partidos oficiales, Paredes parece reacio a cumplir el castigo.