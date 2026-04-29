¡Leah Williamson se queda! La capitana de las Lionesses renovará su contrato con el Arsenal, que expira próximamente, y prolongará así su estancia de 20 años en el club

Los aficionados del Arsenal celebran los avances del club en la renovación de jugadoras sin contrato: Little, Blackstenius y Catley firmaron en el último mes, y ahora llega la noticia de Williamson.

No obstante, aún quedan flecos. La semana pasada se anunció que la portera Manuela Zinsberger, que se ha perdido la mayor parte de esta temporada por una lesión en el ligamento cruzado anterior, abandonará el club cuando expire su contrato en verano, pero todavía no hay noticias oficiales sobre Katie McCabe, Beth Mead, Victoria Pelova, Caitlin Foord o Laia Codina, todas ellas a punto de convertirse en agentes libres en unas semanas.

Desde hace semanas se rumorea la marcha de McCabe, pieza clave esta temporada y en sus diez años en el norte de Londres. Este lunes The Athletic apuntó que ella y Mead podrían fichar por el Manchester City, líder de la Superliga Femenina.

Arseblog añade que los Gunners no quieren perder a Mead y Foord en el mismo verano, pues eso debilitaría las bandas, aunque aún no hay noticias de una renovación de Foord. Pelova y Codina, con pocos minutos esta temporada, podrían marcharse en busca de más minutos.