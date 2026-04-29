Leah Williamson aún no está al cien por cien, pero para el Arsenal merece la pena arriesgarse con la capitana de Inglaterra en su lucha por la Liga de Campeones femenina

La capitana de Inglaterra volvió a la selección este mes y jugó 45 minutos en la ajustada victoria sobre Islandia. Fue una buena noticia para la entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, antes de la eliminatoria de la Liga de Campeones. Williamson sumó más de una hora en el 2-1 sobre el Lyon en la ida, lo que da una ligera ventaja de cara al duelo del sábado en Francia.

El Arsenal ha sufrido lesiones en la zaga, así que su regreso llega a tiempo para un emocionante final de temporada. El Lyon, actual campeón, saldrá a darle la vuelta a la eliminatoria este fin de semana, pero las Gunners confían en aguantar la presión y alcanzar su segunda final consecutiva con su defensa estrella de vuelta.