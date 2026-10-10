El entrenador explicó que todo el vestuario se beneficia de la presencia del centrocampista, no solo por su capacidad técnica, sino también por su carácter altruista sobre el terreno de juego. Alonso cree que Caicedo es el pegamento que mantiene unido el centro del campo del Chelsea. El técnico señaló que el ecuatoriano aporta un sentido de equilibrio vital al once inicial, aunque insistió en que el jugador sigue en una fase de desarrollo de su carrera bajo el nuevo régimen en Stamford Bridge.

Alonso profundizó en la influencia del jugador y declaró: "Todos estamos más contentos cuando vemos a Moi en el campo. No solo yo, también sus compañeros. Están contentos de verle no solo porque es un gran jugador; todo el mundo quiere a Moi por lo generoso que es en su esfuerzo, por cuánto ayuda a cada uno de sus compañeros y por lo importante que es".

"Tiene un papel muy importante en el equipo por el equilibrio que aporta, por las muchas cualidades que tiene, y está en un momento en el que necesita seguir creciendo, seguir aprendiendo".