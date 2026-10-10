AFP
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«Le tengo un cariño especial»: Xabi Alonso se deshace en elogios hacia el «generoso» Moises Caicedo mientras la estrella del Chelsea regresa para el duelo ante el Bournemouth
Alonso revela su «debilidad» por el centro del campo
Alonso ha detallado el importante impacto que Caicedo tiene en la plantilla del Chelsea, al confirmar que el exjugador del Brighton está totalmente preparado para volver a la acción. Después de haber estado limitado a una única aparición como suplente esta temporada debido a una lesión, el parón internacional brindó una ventana crucial para que el jugador de 24 años recuperara toda su agudeza en Cobham.
En declaraciones a los medios, el español admitió que siente una afinidad natural por los jugadores que actúan en la posición que ocupaba antes. "Con los centrocampistas tengo debilidad, y con Moi, desde luego", dijo Alonso.
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El pegamento que mantiene unido al Chelsea
El entrenador explicó que todo el vestuario se beneficia de la presencia del centrocampista, no solo por su capacidad técnica, sino también por su carácter altruista sobre el terreno de juego. Alonso cree que Caicedo es el pegamento que mantiene unido el centro del campo del Chelsea. El técnico señaló que el ecuatoriano aporta un sentido de equilibrio vital al once inicial, aunque insistió en que el jugador sigue en una fase de desarrollo de su carrera bajo el nuevo régimen en Stamford Bridge.
Alonso profundizó en la influencia del jugador y declaró: "Todos estamos más contentos cuando vemos a Moi en el campo. No solo yo, también sus compañeros. Están contentos de verle no solo porque es un gran jugador; todo el mundo quiere a Moi por lo generoso que es en su esfuerzo, por cuánto ayuda a cada uno de sus compañeros y por lo importante que es".
"Tiene un papel muy importante en el equipo por el equilibrio que aporta, por las muchas cualidades que tiene, y está en un momento en el que necesita seguir creciendo, seguir aprendiendo".
Desbloqueando la visión táctica
Alonso expresó una gran ilusión por dirigir el talento emergente del equipo y subrayó un enfoque muy cercano en su desarrollo. Después de cada partido, el entrenador se sienta con el jugador para revisar las imágenes de vídeo, desglosando con detalle tanto los momentos más destacados como los aspectos que necesitan mejorar. Estas sesiones posteriores a los encuentros están diseñadas para elevar la visión táctica del futbolista y su comprensión posicional. Al analizar de manera constante las actuaciones juntos, Alonso pretende reforzar la confianza del jugador al tiempo que profundiza en su comprensión general del juego.
"Estoy realmente ilusionado por trabajar con él y tenerlo en el campo y, después de cada partido, juntarnos y ver las cosas buenas, las cosas malas, para que se sienta con confianza y sienta que está mejorando su comprensión del juego", añadió el entrenador.
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Buenas noticias por lesión para Palmer y James
La noticia sobre Caicedo forma parte de una mejora más amplia en el estado físico del Chelsea mientras se prepara para recibir al Bournemouth. Alonso confirmó que varias figuras clave que se vieron obligadas a retirarse de sus compromisos internacionales, entre ellas Cole Palmer y Reece James, se han entrenado bien y están disponibles para ser convocadas este fin de semana.
Aunque Palmer tuvo problemas físicos durante el partido anterior contra el Brentford, el parón de tres semanas le ha permitido recuperarse sin prisas. Alonso señaló que el objetivo con el internacional inglés es asegurarse de que disfrute de su fútbol mientras juega al 100 % de su capacidad física, lo que sugiere que el mediapunta está ahora en una situación mucho mejor.
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