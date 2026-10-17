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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Le tendieron una trampa: un periodista español sobre la expulsión: "Esto es lo peor de Yamal"

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
Primera División
L. Yamal
España

Un cebo fácil: la maniobra de Flick salva a su estrella

El incidente que provocó la expulsión del defensa del Real Betis, Facundo Bernal, en el partido de su equipo ante el Barcelona generó una amplia polémica mediática en España, donde destacados informes periodísticos pusieron el foco en el papel que calificaron de "provocador" que jugó Lamine Yamal antes de ser agredido.

En los últimos minutos de la segunda parte, y concretamente tras el gol que recortó distancias para el Betis por medio del marroquí Abde Ezzalzouli (2-3), el jugador del Barcelona Fermín López se encontraba tendido sobre el césped. Y mientras los futbolistas del Betis se apresuraban a intentar levantarlo para reanudar el juego con rapidez, Yamal intervino para defender a su compañero, lo que encendió la mecha de un rifirrafe verbal y físico con el defensa Facundo Bernal.

Yamal empujó primero a Bernal, y este respondió agarrando al jugador catalán y propinándole un cabezazo, lo que hizo que Yamal cayera al suelo. Tras el aviso del juez de línea y del cuarto árbitro, intervino el árbitro principal, Ricardo de Burgos Bengoetxea, quien no vio directamente el inicio del rifirrafe, y mostró la tarjeta roja directa a Bernal, mientras que a Yamal solo le amonestó con tarjeta amarilla.

  • La chispa de la escalada: Yamal supo cómo jugar sus cartas

    En un informe detallado, el periodista José Manuel Cano, del diario "Estadio Deportivo", atribuyó la chispa de la escalada a la estrella del Barcelona, y señaló en el titular de su informe que "esto es lo peor de Yamal".

    Según Cano, Yamal intervino para defender a su compañero Fermín López, que estaba tendido en el suelo después del gol que recortó distancias, y empujó a Bernal durante un intercambio verbal.

    El informe describe que Yamal "supo jugar sus cartas", pues esperó el contacto cara a cara antes de caer al suelo exagerando las consecuencias del choque para presentarse como la parte perjudicada ante el árbitro, lo que llevó al colegiado a mostrar la tarjeta roja directa a Bernal y a limitarse a amonestar a Yamal.

    Lee también: Burla por la tarjeta de Yamal: estrella del Betis: ¿se tomarían las mismas decisiones si fuera en beneficio del Barcelona?

  • La trampa de Yamal y la maniobra de Flick

    Por su parte, el diario "Marca" fue más allá en su análisis del incidente, señalando que Yamal "tendió una trampa" al defensa del Betis.

    El periódico informó, en un reportaje del periodista Jaime Rincón, de que Yamal se mostró "muy alterado" para colocar el "cebo" a Bernal, quien "cayó en él con facilidad", lo que derivó en el empujón y después en un doble cabezazo del jugador uruguayo.

    Añadió que esta acción provocó una oleada de pitidos de la afición de "La Cartuja" cada vez que Yamal tocaba el balón posteriormente, lo que llevó al técnico Hansi Flick a sustituirlo de inmediato cuando el resultado era de 2-4.

    El diario describió la decisión de Flick como una "maniobra táctica" para proteger a su estrella del riesgo de expulsión o lesión antes del esperado "Clásico".

    El periódico insinuó que Flick esquivó la cuestión en la conferencia de prensa al afirmar: "Estaba claro que teníamos que cambiar a Lamine. Le dije que estoy orgulloso de él y que jugó de manera fantástica", en un intento de calmar los ánimos y evitar responder directamente al motivo de su sustitución temprana.

    Lee también: Vídeo: a pocos metros del trono histórico, Hamdallah despoja a Al Soma de un nuevo récord

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