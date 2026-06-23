Oulai tiene contrato con el club turco hasta 2030. El Trabzonspor pide ahora 50 millones de euros por el marfileño, lo que sería un récord de traspaso para el RB. Solo Xavi Simons costó lo mismo, cuando fichó por el Leipzig procedente del PSG.

Llegó el pasado verano del SC Bastia por 5,5 millones de euros y, tras cumplir cuatro partidos de sanción por una roja en Francia, se hizo con un puesto en el once.

Pese a ello, se consolidó como titular en el Trabzonspor y acabó la temporada con dos goles y cuatro asistencias en 31 partidos, aunque también sumó dos sanciones por tarjetas amarillas.