Michael Carrick marcará el regreso del Manchester United a la Liga de Campeones de la UEFA cuando reciba al Sabah, equipo azerbaiyano, en Old Trafford el jueves por la noche. El Manchester United trabajó sin descanso para asegurarse su lugar de vuelta entre la élite europea después de una ausencia de varios años de la competición.

En su rueda de prensa previa al partido, Carrick subrayó que competir a este nivel representa el estándar mínimo que se espera en Old Trafford.

El entrenador insistió en que su equipo está totalmente centrado en llegar lejos, y no simplemente en celebrar su regreso.