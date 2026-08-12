La llegada de Meslier al norte de Londres estaba pensada para aportar una cobertura con experiencia a David Raya y Kepa Arrizabalaga, pero Stack cree que el jugador de 26 años se ha equivocado al asumir un papel de tercer portero. Meslier, que pasó seis años en Elland Road y disputó 215 partidos con el Leeds United, se unió al Arsenal después de que expirara su contrato, aunque Stack considera que el movimiento señala un declive en el hambre y la ambición profesionales del jugador.

Al hablar de la decisión del francés de unirse al vigente campeón de la Premier League como jugador de plantilla, Stack expresó su desconcierto por el camino profesional elegido por el exjugador del Lorient. «Me lo cuestiono, de verdad que cuestiono al portero», dijo el exguardameta a Metro. «La razón por la que digo eso es que tiene experiencia en la Premier League, ha jugado innumerables partidos en la Premier League, tiene muchísima experiencia, ha estado en el Leeds no sé cuántos años.

«Ha jugado muchísimos partidos, y quizá no tenga ese deseo ardiente de ir a jugar partidos y ponerse bajo presión. Quizá eso es lo que busca.

«Pero me sorprende que alguien de la calidad de Meslier haya decidido casi tirar la toalla y ser un número tres».



