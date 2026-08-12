AFP
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«Le pongo en duda»: al nuevo fichaje del Arsenal le llueven las críticas por cometer un error de traspaso tras su sorprendente movimiento de verano
Stack cuestiona la falta de ambición
La llegada de Meslier al norte de Londres estaba pensada para aportar una cobertura con experiencia a David Raya y Kepa Arrizabalaga, pero Stack cree que el jugador de 26 años se ha equivocado al asumir un papel de tercer portero. Meslier, que pasó seis años en Elland Road y disputó 215 partidos con el Leeds United, se unió al Arsenal después de que expirara su contrato, aunque Stack considera que el movimiento señala un declive en el hambre y la ambición profesionales del jugador.
Al hablar de la decisión del francés de unirse al vigente campeón de la Premier League como jugador de plantilla, Stack expresó su desconcierto por el camino profesional elegido por el exjugador del Lorient. «Me lo cuestiono, de verdad que cuestiono al portero», dijo el exguardameta a Metro. «La razón por la que digo eso es que tiene experiencia en la Premier League, ha jugado innumerables partidos en la Premier League, tiene muchísima experiencia, ha estado en el Leeds no sé cuántos años.
«Ha jugado muchísimos partidos, y quizá no tenga ese deseo ardiente de ir a jugar partidos y ponerse bajo presión. Quizá eso es lo que busca.
«Pero me sorprende que alguien de la calidad de Meslier haya decidido casi tirar la toalla y ser un número tres».
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Preocupación por el desarrollo de los jóvenes en el Emirates
Más allá de las motivaciones personales del jugador, a Stack le preocupa lo que este fichaje dice sobre el estado de la cantera del Arsenal. La llegada de Meslier ya ha tenido un efecto en cadena sobre los jóvenes talentos del club, en concreto sobre Tommy Setford, de 20 años, que se espera que salga cedido para asegurarse minutos con regularidad en otro lugar. Stack sigue sin estar convencido de que el club deba mirar fuera para incorporar a un tercer portero cuando deberían existir soluciones internas.
«Mira, tiene experiencia, pero es muy poco probable que lo vayas a utilizar», añadió Stack. «Mi pregunta es: ¿no hay otro portero en el Arsenal Football Club que sea capaz de eso?
«¿Qué están haciendo en el club para no sacar ningún portero? No paran de fichar porteros. ¿En qué momento va a haber un portero del Arsenal que vaya a, ni siquiera irrumpir, sino hablo de ser un número tres?».
Meslier se centra en la lucha por los títulos
A pesar de las críticas de exjugadores, Meslier ha seguido mostrándose ilusionado por formar parte del proyecto de Arteta mientras el club busca defender su título de la Premier League. Tras haber vivido tanto el ascenso como la dura realidad de quedarse apartado por Daniel Farke en el Leeds, el francés está deseando dejar atrás un complicado último año en Yorkshire. Ya se ha integrado en la plantilla y debutó en un amistoso de pretemporada contra el Girona a principios de este mes.
El guardameta cree que el traslado a la capital representa la cima del fútbol inglés y está decidido a añadir medallas a su palmarés. «Estoy extremadamente feliz. Es un gran día para mí porque acabo de unirme a los campeones. Para mí, el Arsenal es el club más grande de Inglaterra. Estoy muy feliz y muy orgulloso de unirme al Arsenal. Estoy deseando mostrar el amor que siento por este escudo y estoy deseando ganar títulos con este equipo, porque este es un club que necesita levantar trofeos una y otra vez», dijo Meslier a la página web oficial del club.
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La expectación por la lucha por el título sigue siendo alta
Aunque la situación en la portería ha generado debate, Stack es mucho más positivo respecto a las opciones globales del Arsenal de cara a la próxima temporada. El club se ha movido mucho en el mercado, con Bruno Guimaraes como su último fichaje de alto perfil, además de haber asegurado las incorporaciones de Piero Hincapie y Christos Tzolis. Esta inversión en el primer equipo ha convencido a Stack de que el Arsenal es el rival a batir mientras busca resistir el desafío de equipos como el Manchester City y el Liverpool.
«Absolutamente, el Arsenal lo ganará», pronosticó Stack con confianza. «Creo que el Arsenal estará exultante después del año pasado, y creo que ahora es una situación en la que básicamente se han quitado un peso de encima.
«Llegarán a la temporada absolutamente exultantes y, con el fichaje de Guimaraes y probablemente más incorporaciones entre ahora y el inicio de la temporada, creo que sin duda se fortalecerán.
«Creo que el Arsenal irá a por ello y lo ganará, pero creo que será una carrera muy ajustada con el Manchester City; creo que el City estará muy cerca por detrás de ellos».
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