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«Le pegan por todas partes»: el Manchester United recibe consejos sobre la gestión de JJ Gabriel mientras una exestrella de los Red Devils admite que el «Kid Messi» puede no debutar con el primer equipo en 2026-27
Gabriel debutó con el primer equipo en un amistoso contra el Atlético de Madrid
Eso se consideró así la temporada pasada, con las hazañas de Gabriel en categorías inferiores despertando mucho interés. Las reglas de la Premier League le impidieron participar en la máxima categoría en Inglaterra, pero podría haber tenido minutos en las competiciones coperas nacionales.
Por desgracia para él, el United cayó a las primeras de cambio en su aventura en la Carabao Cup y la FA Cup, lo que limitó las oportunidades de que otro producto del legendario sistema de cantera de Old Trafford disfrutara de una irrupción memorable.
Todavía tiene mucho tiempo por delante para seguir los pasos de Ryan Giggs, David Beckham y Marcus Rashford y ganarse un contrato profesional en el llamado ‘Teatro de los Sueños’. Michael Carrick no va a acelerar ese proceso de desarrollo.
Es consciente del ruido que rodea a Gabriel, lo que le llevó a participar en un amistoso contra el Atlético de Madrid, pero sabe que acelerar su debut con el primer equipo podría acabar haciendo más mal que bien. Aunque tiene un talento precoz, el joven de Enfield sigue creciendo y aprendiendo.
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¿Le está haciendo poco favor a Gabriel la etiqueta de «Kid Messi»?
La presión ya está recayendo sobre sus hombros, ya que se le presenta como otra superestrella de la cantera en ciernes, pero no hay garantías cuando se trata de dar el siguiente paso importante en una carrera prometedora.
Sharpe lo admite, y el exextremo del United que ganó la Premier League, hablando en asociación con NetBet, dijo a GOAL al ser preguntado por Gabriel y si la etiqueta de «Kid Messi» le está haciendo pocos favores: «Supongo que es algo normal cuando ha sido tan bueno como lo ha sido a una edad tan temprana y en tantos niveles diferentes. Creo que ha jugado con los sub-18, los sub-19, creo que incluso puede que haya jugado con los sub-21 del United con 14 o 15 años, así que eso demuestra lo bueno que es.
«Pero, por lo general, como jugador, si puedes ignorar un poco a la prensa, algo que hoy en día es aún más difícil que cuando jugábamos nosotros, creo que la principal presión que tienes es la que te pones tú mismo. Creo que la mayoría de los jugadores te dirán que nadie les puso nunca más presión que ellos mismos, queriendo salir ahí fuera y ser lo mejor que puedes ser y serlo cada semana, en cada entrenamiento, en cada partido.
«Así que creo que tiene un buen equipo de trabajo detrás, Michael Carrick y los chicos que tiene a su alrededor. Creo que tiene algunos veteranos realmente buenos que le ayudarán en las situaciones que vienen.
«Se trata simplemente de gestionarlo bien y acertar con el momento. No quieres hundir la confianza del chico, no quieres que le peguen por todos lados y se lesione pronto. Se trata de gestionar bien sus tiempos.
«Creo que quizá le veamos salir quizá 10 minutos en algún partido esta temporada, pero si no, quiero decir, solo tiene 15 años; quizá no, quizá la próxima temporada.»
Lo que ha dicho Carrick sobre el joven prodigio Gabriel
El entrenador del United, Carrick, ya había dicho anteriormente sobre Gabriel y los esfuerzos colectivos para desbloquear todo su potencial: «Lo está haciendo realmente bien, JJ. Siempre intentamos dar esa exposición a los jugadores, para que vengan a entrenar y lo sientan.
«JJ es un gran talento. Es bastante obvio saberlo y ha hecho una temporada realmente buena con el sub-18. Obviamente pensamos muchísimo en él. Pero la paciencia es importante para gestionar todo lo que conlleva eso.
«Se trata de elegir el momento adecuado para dar el salto, elegir el momento de dejarlos en un determinado lugar. Lo que ha hecho cuando ha entrenado lo ha hecho bien, como cabría esperar.»
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¿Debutará Gabriel con el Manchester United en partido oficial en 2026-27?
El United tiene dos amistosos más este verano, ante el Leeds y el AC Milan, antes de abrir su campaña 2026-27 de la Premier League a domicilio frente al recién ascendido Hull City el 22 de agosto.
El Manchester United no entrará en la Carabao Cup hasta la tercera ronda, tras asegurar su regreso a la Champions League, lo que significa que Gabriel quizá tenga que ser paciente en su búsqueda de minutos, algo que podría hacer que se reescribieran los libros de historia.
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