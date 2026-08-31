Una leyenda del Manchester United ha instado a su antiguo club a reactivar su interés en el defensa del Newcastle United Hall tras el complicado inicio de Shaw en la nueva campaña. A pesar de la victoria por 5-2 ante el Ipswich Town en Old Trafford, Scholes mostró una profunda preocupación por la solidez defensiva del equipo de Michael Carrick.

En declaraciones en el podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes fue contundente en su valoración del rendimiento del United y de la necesidad de savia nueva. «Creo que al United le habría venido bien ir 1-0 abajo, por cómo jugaron en la primera parte. Podrían haber ido perdiendo por dos o tres goles», dijo Scholes.

Y añadió: «Lo que vimos ayer, creo que resume lo que vas a ver del United. Podrían haber ido dos o tres goles abajo, pero también, si miras la segunda parte, fueron devastadores».