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«¡Le necesitan!»: Paul Scholes insta al Manchester United a fichar al defensa del Newcastle de 75 millones de libras tras las dificultades de Luke Shaw
Scholes identifica una debilidad defensiva
Una leyenda del Manchester United ha instado a su antiguo club a reactivar su interés en el defensa del Newcastle United Hall tras el complicado inicio de Shaw en la nueva campaña. A pesar de la victoria por 5-2 ante el Ipswich Town en Old Trafford, Scholes mostró una profunda preocupación por la solidez defensiva del equipo de Michael Carrick.
En declaraciones en el podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes fue contundente en su valoración del rendimiento del United y de la necesidad de savia nueva. «Creo que al United le habría venido bien ir 1-0 abajo, por cómo jugaron en la primera parte. Podrían haber ido perdiendo por dos o tres goles», dijo Scholes.
Y añadió: «Lo que vimos ayer, creo que resume lo que vas a ver del United. Podrían haber ido dos o tres goles abajo, pero también, si miras la segunda parte, fueron devastadores».
- (C)Getty Images
El precio de un acuerdo de última hora
Aunque Hall ha sido un objetivo a largo plazo para el equipo de fichajes de Old Trafford, el Newcastle se ha mantenido firme en su postura con respecto al jugador de 21 años. El Newcastle lo considera uno de sus «intocables», pero las informaciones sugieren que podría dejarse convencer por un paquete económico enorme. Según las últimas novedades, el Newcastle podría estar dispuesto a «considerar» una operación de última hora por Hall si recibe una oferta superior a 75 millones de libras.
Scholes cree que las dificultades de Shaw ante el extremo del Ipswich Abdul Fatawu deberían servir como catalizador para que Carrick exija más fichajes. «100 por 100. Eso habrá estado ocurriendo durante meses, no hablamos solo de los dos últimos días», señaló Scholes cuando le preguntaron si hacían falta refuerzos. «¿Sabes una cosa que podría ayudar a Michael? Que ayer Shaw se viera superado [contra el Ipswich] como le pasó. Así que podría decir: “Mirad, lo necesitamos”, y piensas que Hall podría ser la opción más factible de las que están ahí fuera y disponibles».
Ferdinand defiende a Shaw en medio de los rumores de salida
Mientras Scholes pide un sustituto inmediato, Rio Ferdinand ha adoptado un enfoque más comedido. El exdefensa reconoció que Shaw hizo un partido «por debajo del nivel» ante el Ipswich, pero insistió en que el jugador de 31 años sigue siendo uno de los futbolistas más regulares del United durante el último año.
Ferdinand explicó su postura en su canal de YouTube: «En un par de mis chats de WhatsApp, algunos aficionados del United decían: "¡Shaw, fuera!"… Shaw, durante el último año, ha sido uno de nuestros jugadores más regulares y tú estás ahí sentado diciendo: "Debería estar ahí", o: "Debería estar en otro sitio"... ¡no! Hay que ir a por un lateral izquierdo que de verdad queramos ir integrando con el tiempo para que sea el sustituto de alguien como Shaw. ¿Crees que vas a salir al mercado y encontrar a alguien?»
- Getty Images Sport
El United explora opciones alternativas
Con el cierre del mercado acercándose, el United habría estudiado distintas soluciones para resolver su dilema en el lateral izquierdo. Si un movimiento por Hall sigue estando fuera de su alcance económico, el club ha seguido de cerca a varios otros nombres en toda Europa.
Las informaciones apuntan a que el United ha valorado tres objetivos para cubrir ese puesto, entre ellos Ferdi Kadioglu, del Brighton, Ian Maatsen, del Aston Villa, y Jorge Salinas, del Racing Santander. Una cesión podría ser la opción más realista, dado el importante desembolso ya realizado en el centro del campo a principios de este verano.
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