«¡Le llueven las llamadas!» ¿Fichará el Bayern de Múnich al nuevo Ivica Olic?

El delantero ha llamado la atención del equipo croata de primera división. A pesar de la difícil temporada del NK Osijek, que actualmente lucha por evitar el descenso, Matkovic ha logrado destacar. El jugador de 20 años ha disputado hasta ahora 14 partidos en todas las competiciones esta temporada, en los que ha marcado un gol y ha dado una asistencia.

El propio presidente del Osijek, Robert Spehar, ha confirmado que el joven delantero ya está en el punto de mira de varios clubes. En declaraciones al periódico croata Sportske Novosti, describió el revuelo que rodea actualmente al jugador:

«Está siendo bombardeado con llamadas de representantes: Dinamo, Hajduk, Bayern... No sé a quiénes nombran. Creo que tiene la cabeza como un bombo. Alguien del club tiene que estar con él las 24 horas del día para ver qué pasa y cómo evoluciona la situación».