¿Le han tomado el pelo al Bayer Leverkusen? El costoso sucesor de Wirtz simboliza los muchos errores en el mercado de fichajes

El Bayer pagó 35 millones por Malik Tillman, quien en dos años en el PSV holandés ganó dos ligas y marcó 16 goles en 34 partidos la temporada pasada. Ahora, en cuatro jornadas de Bundesliga, solo ha jugado 41 minutos. El Leverkusen esperaba más del centrocampista ofensivo, presentado en verano como el «sustituto de Wirtz» por su posición y el alto traspaso.

«Tened paciencia con Malik, dadle cariño y hablad con él», aconsejó Peter Bosz, técnico del PSV, antes del duelo de Champions en octubre. Ya entonces Bosz y otros analistas intuían que su adaptación no sería rápida. Tras disputar la Copa Oro con Estados Unidos, el mediocampista disfrutó de un verano más largo, se lesionó en la pretemporada y llegó tarde a su mejor nivel. Luego llegó la destitución de Erik ten Hag y la llegada de Kasper Hjulmand. «No fue un comienzo fácil para mí», admitió Tillman a los medios del club.