Según varios medios, el centrocampista Bernardo Silva fichará por el Real Madrid. Llegaría gratis, pues su contrato con el Manchester City venció al acabar la última temporada.
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¿Le han ganado la partida al FC Barcelona en el último momento? Al parecer, el Real Madrid le ha arrebatado al Barça a una estrella mundial
Fabrizio Romano asegura que el Real Madrid negocia con Silva y ya presentó una oferta oficial. José Mourinho, recién confirmado como entrenador tras pagar 15 millones de euros a Benfica, impulsa el fichaje.
El Benfica, donde tenía contrato hasta 2027, confirmará 15 millones de euros por su regreso. Ya dirigió al club entre 2010 y 2013.
Silva sería clave en la reconstrucción del club bajo Mourinho. El Madrid confía en ganar la puja a Barça y Atlético por el jugador de 31 años, añade Romano.
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Bernardo Silva: ¿el Real Madrid en lugar del FC Barcelona?
«Fussballtransfers» va más allá que Romano y asegura que ya hay acuerdo entre el Real Madrid y Silva. Según este medio, el portugués, que se prepara con su selección para debutar en el Mundial contra la República Democrática del Congo el miércoles, habría aceptado la oferta madridista.
Fussballtransfers añade que Mourinho es la clave del fichaje: ambos están representados por Jorge Mendes, lo que agiliza las gestiones.
Aunque Benfica y Barcelona parecían favoritos tras su salida libre del City, ahora podría recalar en el archirrival de los catalanes. Hace días, la radio catalana RAC1 aseguraba que el Barcelona negociaba avanzadamente con Silva.
Tras el amistoso Portugal-Chile (2-1) de principios de junio, el propio zurdo admitió: «No voy a responder a eso, porque no sé dónde acabaré. Es una opción que tengo, pero aún no he tomado esa decisión. No sabemos qué va a pasar».
¿Volverá el Real Madrid al éxito con José Mourinho?
Tras dos temporadas sin títulos, el Real Madrid busca recuperar su esplendor con Mourinho. El verano pasado, Xabi Alonso llegó con gran expectativa, pero renunció tras medio año por desacuerdos con estrellas como Vinicius Junior.
Su sucesor, Álvaro Arbeloa, tampoco se mantuvo y al terminar la temporada dejó el cargo.
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Bernardo Silva: sus estadísticas en la temporada 2025/26
Juegos
53
Goles
3 asistencias
Asistencias
5