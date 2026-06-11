¿Le han ganado la partida al FC Barcelona en el último momento? Al parecer, el Real Madrid le ha arrebatado al Barça a una estrella mundial

Fabrizio Romano asegura que el Real Madrid negocia con Silva y ya presentó una oferta oficial. José Mourinho, recién confirmado como entrenador tras pagar 15 millones de euros a Benfica, impulsa el fichaje.

El Benfica, donde tenía contrato hasta 2027, confirmará 15 millones de euros por su regreso. Ya dirigió al club entre 2010 y 2013.

Silva sería clave en la reconstrucción del club bajo Mourinho. El Madrid confía en ganar la puja a Barça y Atlético por el jugador de 31 años, añade Romano.