¿Le han afectado las críticas? Petković decide si Zidane jugará contra Jordania

Vladimir Petković, seleccionador de Argelia, defendió a su portero, Luka Zidane, tras las críticas recibidas después del partido contra Argentina.
En su debut mundialista, Zidane encajó tres goles de Lionel Messi en la derrota 3-0 ante la campeona Argentina.
Las críticas crecieron antes del duelo contra Jordania y muchos pidieron un cambio en la portería.
Zidane solo ha jugado ocho partidos con Argelia, cifra que muchos consideran insuficiente y piden su reemplazo.
Pese a ello, el seleccionador Vladimir Petković ha respaldado al portero y rechazado las críticas.
«Todos pueden equivocarse y yo confío en sus capacidades», afirmó Petković en declaraciones al diario As.