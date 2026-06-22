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Algeria v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

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¿Le han afectado las críticas? Petković decide si Zidane jugará contra Jordania

Jordania vs Algeria
Jordania
Algeria
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V. Petkovic
L. Zidane
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Vladimir Petković, seleccionador de Argelia, defendió a su portero, Luka Zidane, tras las críticas recibidas después del partido contra Argentina.

En su debut mundialista, Zidane encajó tres goles de Lionel Messi en la derrota 3-0 ante la campeona Argentina.

Las críticas crecieron antes del duelo contra Jordania y muchos pidieron un cambio en la portería.

Zidane solo ha jugado ocho partidos con Argelia, cifra que muchos consideran insuficiente y piden su reemplazo.

Pese a ello, el seleccionador Vladimir Petković ha respaldado al portero y rechazado las críticas.

«Todos pueden equivocarse y yo confío en sus capacidades», afirmó Petković en declaraciones al diario As.

  • Algeria Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Betkovic ignora las críticas que circulan.

    Sin sorpresas, Luka Zidane seguirá defendiendo la portería de Argelia ante Jordania.

    Petković ignora las críticas y se centra en ganar para alcanzar los dieciseisavos.

    «No leo críticas ni tengo redes sociales», subrayó.

    Luka Zidane buscará demostrar su valía ante Jordania y reafirmar su elección de representar a Argelia, país al que prefirió sobre Francia, con la que ya ganó títulos en categorías juveniles.

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