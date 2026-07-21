España ganó el Mundial con un gol de Ferran Torres en el 106’. Dominó el partido y Argentina no remató a puerta en los 90’. Enzo Fernández fue expulsado al final del tiempo reglamentario, y Paredes, ya amonestado, se libró de la segunda tarjeta.

Tras el partido se desató una trifulca: Nahuel Molina golpeó a Rodri, Paredes pateó a Eric García y derribó a Gavi, y el seleccionador Roberto Ayala pareció golpear a Dani Olmo.