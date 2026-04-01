El 0-1 supuso la primera derrota de los Three Lions ante un equipo asiático, lo que ya representaba el segundo récord negativo para el entrenador alemán. El 1-3 contra Inglaterra el verano pasado ya había sido la única derrota ante un equipo africano. De cara al Mundial, que se celebrará dentro de unos meses, las alarmas suenan en la prensa inglesa, que no ha tenido más que críticas para Tuchel.
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«¿Le ha robado Inglaterra el alma?»: La prensa inglesa destroza a Thomas Tuchel tras una «humillación» histórica
«A Thomas Tuchel se le acaba el tiempo para desplegar su magia: su selección inglesa sigue a ciegas en busca de la fórmula adecuada y, tras esta actuación letárgica, está a años luz de ser un serio aspirante al Mundial», escribió, por ejemplo, el Daily Mail.
El Telegraph fue aún más duro con el exentrenador del FC Bayern de Múnich y del BVB: «Tuchel le ha robado el alma a Inglaterra. Esta merecida humillación a manos de Japón fue para los sufridos aficionados como una tarta en toda la cara».
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Sin Kane, la ofensiva de Inglaterra ha estado muy por debajo del nivel habitual
Sin el lesionado Harry Kane, los ingleses habían decepcionado enormemente, sobre todo en ataque, donde, con Phil Foden, Cole Palmer o Anthony Gordon, no contaban precisamente con un mal plantel. Sin embargo, en la primera parte, el equipo de Tuchel no logró ni un solo disparo a puerta, algo que no ocurría desde la derrota por 0-1 ante Alemania en noviembre de 2017, es decir, hace casi nueve años. Solo en los últimos compases, el único campeón del mundo presionó en busca del empate, pero el gol de Kaoru Mitoma en el minuto 23 marcó finalmente la diferencia.
Tras el pitido final, se escuchó una estruendosa lluvia de silbidos. Tuchel declaró frustrado: «Por supuesto que duele. Una derrota siempre es dolorosa, y perder en casa duele especialmente. Nos castigaron por un detalle, por un único contraataque en la primera parte».
¿Demasiado dependientes de Kane? Tuchel responde molesto a las preguntas
A lo largo de la entrevista se hizo cada vez más evidente lo frágil que está el estado de ánimo del equipo en estos momentos. Ante una pregunta sobre la supuesta dependencia de Kane, Tuchel respondió: «Bueno, ¿por qué no iba a apostar Argentina por Messi o Portugal por Cristiano Ronaldo? Es totalmente normal. En nuestro caso, algunos jugadores importantes han abandonado la concentración y eso se ha notado un poco. Nos ha faltado pegada».
Cuando se le preguntó si estaba ejerciendo demasiada presión sobre los jugadores, Tuchel respondió además con brusquedad: «No. No lo creo. No quiero participar en este debate, porque creo que está muy claro lo que queremos hacer y cómo queremos jugar al fútbol. Tenemos que concentrarnos más en nuestros principios, en la acción, en el pensamiento. De eso se trata».
En el primer partido amistoso del año del Mundial, Inglaterra tampoco logró convencer el pasado viernes. Contra Uruguay solo se logró un 1-1, lo que ya hizo que las críticas se intensificaran. Ahora Tuchel se ve definitivamente obligado a actuar. Poco antes del inicio del torneo aún quedan por disputar los partidos contra Nueva Zelanda y Costa Rica. En la fase de grupos esperan a los Tres Leones Croacia, Ghana y Panamá.
Mundial 2026: resumen de todos los grupos
- Grupo A:
México Sudáfrica Corea del Sur República Checa
- Grupo B:
Canadá Bosnia y Herzegovina Qatar Suiza
- Grupo C:
Brasil Marruecos Haití Escocia
- Grupo D:
EE. UU. Paraguay Australia Turquía
Grupo E:
Alemania Curazao Costa de Marfil Ecuador
- Grupo F:
Países Bajos Japón Suecia Túnez
- Grupo G:
Bélgica Egipto Irán Nueva Zelanda
- Grupo H:
España Cabo Verde Arabia Saudí Uruguay
- Grupo I:
Francia Senegal Irak Noruega
- Grupo J:
Argentina Argelia Austria Jordania
- Grupo K:
Portugal República Democrática del Congo Uzbekistán Colombia
- Grupo L:
Inglaterra Croacia Ghana Panamá