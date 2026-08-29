No estará Italia en el futuro de Guéla Doué: el lateral defensivo de la generación de 2002, que a diferencia de su hermano Desiré ha elegido representar a Costa de Marfil, según Skysports Deutschalnd ya tiene un acuerdo económico con el Bayer Leverkusen. Espera el visto bueno del Estrasburgo para volar a Alemania y pasar el reconocimiento médico y firmar.