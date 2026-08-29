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Le gustaba al Inter: Guéla Doué, rumbo a la Bundesliga, negociación con el Bayer Leverkusen

Fichajes
G. Doue
Bayer Leverkusen
Strasbourg
Inter Milán

No estará Italia en el futuro de Guéla Doué: el lateral defensivo de la generación de 2002, que a diferencia de su hermano Desiré ha elegido representar a Costa de Marfil, según Skysports Deutschalnd ya tiene un acuerdo económico con el Bayer Leverkusen. Espera el visto bueno del Estrasburgo para volar a Alemania y pasar el reconocimiento médico y firmar.

  • Le gustaba al Inter

    Según los medios alemanes, Guéla Doué ha dicho no al Paris Saint-Germain para fichar por el Bayer Leverkusen, que debería cerrar el acuerdo sobre la base de 30 millones de euros más bonus. En el pasado, su perfil fue seguido por el Milan y, recientemente, por el Inter.

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