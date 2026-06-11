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¿Le gusta la Premier League a Marcus Rashford? La leyenda del Newcastle Chris Waddle explica por qué es poco probable que el malhumorado jugador marginado del Manchester United acabe en St James’ Park
El Barcelona retrasa la opción de compra de 26 millones de libras incluida en el contrato de cesión de Rashford.
Tras diez años como titular en Old Trafford, y después de marcar 30 goles en 2023 —su mejor marca— que le reportaron un contrato millonario, Rashford fue cedido al Aston Villa en febrero de 2025.
En verano se cerró su traspaso al Barcelona, donde ganó La Liga y marcó 14 goles en todas las competiciones.
La incertidumbre sobre su fichaje definitivo se alargó varios meses, ya que el Barça rehusó pagar los 26 millones de libras (35 millones de dólares) de la opción de compra. Sin embargo, el club no dudó en invertir 70 millones de libras (94 millones de dólares) en Gordon, futbolista capaz de jugar en la izquierda o como falso nueve.
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¿Podría Rashford sustituir a Gordon, nuevo fichaje del Barcelona, en el Newcastle?
Se rumorea que Rashford podría sustituir a Gordon en St James’ Park. Al preguntarle si eso tendría sentido para los Magpies, la leyenda del Newcastle Waddle —en declaraciones exclusivas a GOAL vía NewBettingOffers.co.uk— dijo: «No estoy seguro de que a Marcus Rashford le guste realmente la Premier League. Creo que se ha desviado un poco del camino. Tuvo una gran temporada y otra buena en el Man United, lo que le valió un nuevo contrato millonario. Pero, de repente, perdió el interés; en cierto modo, su lenguaje corporal ya no acompañaba.
Se fue al Barcelona como si fuera un nuevo comienzo, pero nunca se afianzó; Raphinha es el titular cuando está en forma y Rashford suele salir desde el banquillo.
Tal vez lo vean como un jugador de rotación: ¿merece la pena pagar 35 o 40 millones por alguien que podría pasar el 50 % de la temporada en el banquillo? Es un buen futbolista, lo vimos brillar en el United antes de su renovación, pero después bajó su nivel.
«En mi opinión, su problema es más mental que otra cosa. Tiene talento, puede jugar de nueve, de once o incluso de diez, pero a veces parece que no está centrado». Tiene todas las cualidades para ser un futbolista de primer nivel, pero a veces le falta el lenguaje corporal. Parece como si no quisiera estar ahí. Y, ya sean juegos mentales o no, a mí me lo parece.
«No estoy seguro de que el Barcelona se comprometa, porque es mucho dinero para alguien que podría pasar el 50 % de los partidos en el banquillo».
¿Ha dicho adiós a la Premier League Rashford, canterano del Manchester United?
Al preguntarle si el Newcastle debería considerar fichar a Rashford para sustituir a Gordon en Tyneside y así demostrar que algunos se equivocan en Old Trafford, Waddle añadió: «No sé si le gusta la Premier League. Creo que prefiere irse al extranjero. Creo que ahora está fuera de juego. En Inglaterra siempre está en el punto de mira; en el United, un club enorme, lo estaba.
«No creo que se sienta como en casa en el Newcastle; sería como volver al United. Mentalmente le convendría más ir a España, Italia o Francia, y seguro que explorará esas opciones antes de regresar a Old Trafford».
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Rashford tiene ante sí el escaparate del Mundial para causar buena impresión
Rashford aún tiene dos años de contrato en Old Trafford, así que busca un club interesado para cerrar el traspaso que desea y asentarse.
Brillar con Inglaterra en el Mundial 2026 le daría un impulso, pues el torneo le ofrecerá un escaparate mundial. Todo indica que será él, y no Gordon, quien responda a la llamada para el debut de los Tres Leones contra Croacia el 17 de junio.