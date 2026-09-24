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Florian Wirtz Cole Palmer Bruno Fernandes 2026-27Getty/GOAL
Chris Burton
Traducido por

¿Le falta a Liverpool la magia del '10' mientras Cole Palmer, Bruno Fernandes y Rayan Cherki prosperan? Una leyenda del Liverpool hace una petición de fichaje en medio de las dificultades de Florian Wirtz, de 116 millones de libras

Liverpool
F. Wirtz
Premier League

En una era en la que los superestrellas del dorsal 10 están de moda, con Bruno Fernandes, Cole Palmer y Rayan Cherki entre los que brillan en la Premier League, ¿le falta al Liverpool «magia» en esa demarcación? Ray Houghton ha respondido a esa pregunta para GOAL, y la leyenda del Liverpool ha abordado las dificultades que sigue atravesando el mediapunta Florian Wirtz, de 116 millones de libras (154 millones de dólares).

  • Goles y asistencias: los números de Wirtz en el Liverpool

    Se suponía que el internacional alemán, tras sus hazañas en el Bayer Leverkusen, con el que ganó la Bundesliga, iba a convertirse en el nuevo cerebro creativo de Anfield después de su traspaso multimillonario al fútbol inglés en el verano de 2025.

    La pasada temporada solo firmó siete goles y otras tantas asistencias, además de dar únicamente un pase de gol en las primeras semanas de la temporada 2026-27. Se esperaba, y se sigue esperando, más del talentoso jugador de 23 años.

    • Anuncios
  • Mohamed Salah Liverpool 2025-26Getty

    El Liverpool también vio marcharse a Salah y perdió a Ekitike por lesión

    Con Wirtz pasando apuros, mientras empiezan a surgir preguntas sobre su futuro a largo plazo en Merseyside, el Liverpool también ha perdido la presencia talismánica de Mohamed Salah, con el «Rey egipcio» marchándose como agente libre después de firmar 257 goles a lo largo de nueve años memorables.

    En algunos momentos ha faltado chispa creativa, con Hugo Ekitike todavía recuperándose de una grave lesión en el tendón de Aquiles, y el Liverpool se ha visto obligado a contemplar cómo rivales como el Manchester United, el Chelsea, el Manchester City y el Arsenal sí han encontrado la manera de abrir defensas en el último tercio del campo.

  • ¿Necesita el Liverpool fichar a otro mediapunta creativo?

    Preguntado por si al Liverpool le falta nivel en la posición de mediapunta, teniendo en cuenta las cifras que están firmando Fernandes, Palmer y compañía, la leyenda red Houghton, que hablaba en asociación con IrishBetting.ie, dijo a GOAL: «Creo que nos vendría bien otro. Ya lo dije la otra semana, creo que si tuvieras dos mediapuntas, porque tenemos dos delanteros, tenemos cuatro extremos, dos para cada banda, o como lo quieras mirar, tenemos cuatro centrocampistas, simplemente no veo que tengamos dos mediapuntas, y creo que esa es una zona en la que necesitas un poco de magia.

    «Si un mediapunta no está funcionando, entonces puedes meter a otro. Será interesante ver qué hace el entrenador. Quiero decir, todo el mundo los busca, porque pueden cambiar partidos.

    «Hay otros aspectos del Liverpool que creo que mejorarán a medida que avance la temporada. Creo que la temporada pasada jugaron demasiado por dentro, los extremos se metían hacia dentro y los centrocampistas estaban todos muy juntos, así que no había espacios, mientras que esta temporada, jugando con un poco más de amplitud, ya sea Cody [Gakpo] a la derecha, o Victor [Munoz] a la derecha, Rio [Ngumoha] o Bradley [Barcola], ahora tienes opciones para mantener el campo bien abierto.

    «Eso debería liberar esa zona central para Florian Wirtz, pero Florian tiene que mostrar esa regularidad ahora. Creo que va a tener más minutos, va a jugar en su posición favorita, no va a ser desplazado a la izquierda o a la derecha, como ocurrió a veces la temporada pasada; tiene que estar en ese rol central, así que ahora depende de él mostrar esa regularidad partido tras partido.

    «Cuando llegas con un gran precio y vienes al Liverpool, tienes que rendir bien, porque los aficionados te van a mirar y a preguntar por qué, si no estás produciendo, cuáles son las razones detrás de ello».

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  • Florian Wirtz Liverpool 2026-27Getty

    Margen de mejora para el Liverpool en su inicio invicto de la 2026-27

    La suerte no siempre ha estado del lado de Wirtz durante su etapa en Inglaterra, ya que decisiones ajustadas y ocasiones falladas por otros han conspirado contra él, pero está claro que debe aportar más a la causa colectiva.

    Liverpool necesita a alguien que asuma el papel de Fernandes/Palmer, pese a seguir invicto esta temporada, y puede verse obligado a volver al mercado de fichajes si quienes ya forman parte de su plantilla muestran pocos indicios de alcanzar el nivel que se espera de ellos.

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