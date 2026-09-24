Preguntado por si al Liverpool le falta nivel en la posición de mediapunta, teniendo en cuenta las cifras que están firmando Fernandes, Palmer y compañía, la leyenda red Houghton, que hablaba en asociación con IrishBetting.ie, dijo a GOAL: «Creo que nos vendría bien otro. Ya lo dije la otra semana, creo que si tuvieras dos mediapuntas, porque tenemos dos delanteros, tenemos cuatro extremos, dos para cada banda, o como lo quieras mirar, tenemos cuatro centrocampistas, simplemente no veo que tengamos dos mediapuntas, y creo que esa es una zona en la que necesitas un poco de magia.

«Si un mediapunta no está funcionando, entonces puedes meter a otro. Será interesante ver qué hace el entrenador. Quiero decir, todo el mundo los busca, porque pueden cambiar partidos.

«Hay otros aspectos del Liverpool que creo que mejorarán a medida que avance la temporada. Creo que la temporada pasada jugaron demasiado por dentro, los extremos se metían hacia dentro y los centrocampistas estaban todos muy juntos, así que no había espacios, mientras que esta temporada, jugando con un poco más de amplitud, ya sea Cody [Gakpo] a la derecha, o Victor [Munoz] a la derecha, Rio [Ngumoha] o Bradley [Barcola], ahora tienes opciones para mantener el campo bien abierto.

«Eso debería liberar esa zona central para Florian Wirtz, pero Florian tiene que mostrar esa regularidad ahora. Creo que va a tener más minutos, va a jugar en su posición favorita, no va a ser desplazado a la izquierda o a la derecha, como ocurrió a veces la temporada pasada; tiene que estar en ese rol central, así que ahora depende de él mostrar esa regularidad partido tras partido.

«Cuando llegas con un gran precio y vienes al Liverpool, tienes que rendir bien, porque los aficionados te van a mirar y a preguntar por qué, si no estás produciendo, cuáles son las razones detrás de ello».