«¡Le estoy presionando!»: Kylian Mbappé advierte a Didier Deschamps de que no dé el «pésimo» paso de irse a Italia tras su último Mundial con Francia

A pesar de su inminente salida de la selección francesa, Deschamps se ha mostrado reservado sobre sus planes a largo plazo. El seleccionador ha afirmado en repetidas ocasiones que no descarta ninguna posibilidad, ya sea volver a entrenar a un club o ponerse al frente de otra selección nacional.

Sin embargo, Mbappé quiere evitar a toda costa verle en el banquillo rival y ha reconocido que ha hablado con él para influir en su decisión.

En declaraciones a M6, Mbappé afirmó: «La mejor manera de rendirle homenaje es ganar, porque le encanta ganar. Nos aseguraremos de que tenga la mejor de las últimas Copas del Mundo. Ojalá sea la última para él, porque espero que no vaya a otro equipo».

Y admite que intenta presionarlo: «Le estoy presionando».