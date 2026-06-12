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Yosua Arya

Traducido por

«¡Le estoy presionando!»: Kylian Mbappé advierte a Didier Deschamps de que no dé el «pésimo» paso de irse a Italia tras su último Mundial con Francia

K. Mbappe
D. Deschamps
Francia
World Cup
Italia

Kylian Mbappé ha instado a Didier Deschamps a retirarse del fútbol internacional en lo más alto, en lugar de ponerse al frente de otra selección tras el Mundial de 2026. El capitán de Francia admitió que intenta influir en el futuro de su seleccionador y calificó un posible traslado a Italia de «horrible», mientras los Bleus se preparan para una última campaña con su veterano entrenador.

  • Deschamps se prepara para su último Mundial

    Francia se prepara para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La atención se centra en el fin de una era: Deschamps, quien ha dirigido la selección durante 14 años, dejará el cargo tras el torneo. Su capitán, Mbappé, quiere asegurarse de que el técnico de 57 años reciba la despedida que merece su carrera llena de títulos.

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    Presión sobre Deschamps en relación con el futuro

    A pesar de su inminente salida de la selección francesa, Deschamps se ha mostrado reservado sobre sus planes a largo plazo. El seleccionador ha afirmado en repetidas ocasiones que no descarta ninguna posibilidad, ya sea volver a entrenar a un club o ponerse al frente de otra selección nacional.

    Sin embargo, Mbappé quiere evitar a toda costa verle en el banquillo rival y ha reconocido que ha hablado con él para influir en su decisión.

    En declaraciones a M6, Mbappé afirmó: «La mejor manera de rendirle homenaje es ganar, porque le encanta ganar. Nos aseguraremos de que tenga la mejor de las últimas Copas del Mundo. Ojalá sea la última para él, porque espero que no vaya a otro equipo».

    Y admite que intenta presionarlo: «Le estoy presionando».

  • La «terrible» perspectiva de Italia

    Los rumores suelen colocar a Deschamps al frente de la selección italiana, especialmente por sus vínculos con el país, forjados como jugador y entrenador de la Juventus. Ahora que los Azzurri buscan reconstruirse tras un periodo inestable y varios Mundiales perdidos, su palmarés lo convierte en el candidato ideal para los cuatro veces campeones del mundo. Mbappé, sin embargo, no ve con buenos ojos ese posible movimiento.

    Al preguntarle por esos rumores, Mbappé fue claro: «Que digan Italia, eso sería horrible», afirmó el capitán de Francia.

  • kylian mbappe frankreichGetty Images

    Un último esfuerzo por alcanzar la gloria en el Mundial

    Por ahora, Mbappé y Deschamps se centran en la misión de Francia en el Mundial. Tras quedar a un paso de la final de 2022, Les Bleus buscan un nuevo título y despedir con honor a su seleccionador saliente. El torneo de 2026 cerrará la etapa de Deschamps al frente de Francia, y antes de cualquier decisión sobre su futuro, su reto es guiar al equipo en esta última campaña y lograr el mejor resultado posible.

    Los Bleus debutarán el 16 de junio ante Senegal en el Grupo I, se medirán a Irak el 22 y cerrarán la fase contra Noruega el 26.

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