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Leroy SaneGetty Images
Christian Guinin

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«Le están haciendo injusticia»: una exestrella de la DFB defiende a Leroy Sané de las críticas

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Alemania vs Ivory Coast
Alemania

Ilkay Gündogan, exinternacional alemán, pide más apoyo para Leroy Sané tras las críticas recibidas después del debut mundialista de la selección.

«Creo que la gente no entiende a Leroy y que le hacen injusticia», escribió el hombre de 35 años en su columna sobre el Mundial para la revista *Der Spiegel*.

  • Gündogan y Sané jugaron juntos en el Manchester City entre 2016 y 2020, y desde el verano pasado actúan en el Galatasaray. «Puedo afirmar que lo conozco muy bien», dice Gündogan, «y me afecta ver lo críticamente que se le juzga en Alemania».

    Sane, a pesar de su imagen, es una persona tímida a la que las críticas le afectan más de lo que parece: «Necesita margen para equivocarse; solo así puede dar lo mejor de sí. Si vive con el miedo a que el primer error traiga críticas inmediatas, ¿cómo puede rendir de forma constante? Todos debemos esforzarnos más por apoyarle».

    Sane suele tener «la sensación de que la gente solo espera a que cometa un error. Me doy cuenta de que mentalmente no siempre está tan libre como necesitaría para su juego creativo. Cuando no conoce bien a la gente, se muestra muy cauteloso», añade Gündogan.

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  • Ilkay Gündogan / Leroy Sanegetty

    Gündogan defiende a Sané: «Eso es lo que realmente valoran sus compañeros»

    El exinternacional cree que las críticas a Sané, de 30 años, son exageradas. Aunque no brilló ofensivamente en el 7-1 contra Curazao, se entregó al equipo: «Leroy corrió 60 metros para ayudar a Kimmich en defensa, y eso lo valoran sus compañeros».

    En el debut de la fase de grupos, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, lo incluyó en el once, pero, pese a los siete goles, no intervino en ninguna jugada de gol. Esto generó críticas y peticiones para que sea reemplazado ante Costa de Marfil.

    Todavía se desconoce si el delantero será titular el sábado a las 22:00 h. Como posible sustituto suena Deniz Undav, del Stuttgart, quien, tras salir desde el banquillo contra Curazao, marcó un gol y dio dos asistencias.

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