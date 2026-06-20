«Le están haciendo injusticia»: una exestrella de la DFB defiende a Leroy Sané de las críticas

Gündogan y Sané jugaron juntos en el Manchester City entre 2016 y 2020, y desde el verano pasado actúan en el Galatasaray. «Puedo afirmar que lo conozco muy bien», dice Gündogan, «y me afecta ver lo críticamente que se le juzga en Alemania».

Sane, a pesar de su imagen, es una persona tímida a la que las críticas le afectan más de lo que parece: «Necesita margen para equivocarse; solo así puede dar lo mejor de sí. Si vive con el miedo a que el primer error traiga críticas inmediatas, ¿cómo puede rendir de forma constante? Todos debemos esforzarnos más por apoyarle».

Sane suele tener «la sensación de que la gente solo espera a que cometa un error. Me doy cuenta de que mentalmente no siempre está tan libre como necesitaría para su juego creativo. Cuando no conoce bien a la gente, se muestra muy cauteloso», añade Gündogan.