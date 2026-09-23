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«¡Le está matando!» - Advierten al técnico del Manchester United, Michael Carrick, de que está DESTRUYENDO a Matheus Cunha con un controvertido experimento táctico
Cunha, obligado a ocupar un papel poco habitual como delantero
La persistente lesión en la espinilla de Benjamin Sesko ha dejado al Manchester United muy escaso de opciones ofensivas. El internacional esloveno se perdió toda la pretemporada y ahora ha sufrido una recaída del problema, lo que ha obligado a Carrick a buscar soluciones alternativas para liderar el ataque.
Como resultado, el técnico del United ha utilizado a Cunha como delantero centro en los cinco primeros partidos de la temporada en la Premier League. El fichaje de 62 millones de libras procedente del Wolves suele actuar en la banda izquierda, donde destaca por encarar directamente a la defensa rival. Marcus Rashford ha ocupado en su lugar esa posición en la banda, desplazando al brasileño hacia dentro.
- Every Second Media
Butt y Rooney critican el planteamiento táctico
El excentrocampista del United Nicky Butt cree que el cambio de posición está limitando gravemente el impacto del delantero. En declaraciones a The Good, The Bad and The Football, Butt destacó la falta de profundidad en ataque mientras criticaba el sistema ofensivo actual.
«Poner a Cunha como nueve lo mata», afirmó Butt. «No se acerca ni de lejos al jugador que es partiendo desde un costado. No tenemos un 9 aparte de Sesko, aparte de [Joshua] Zirkzee, pero ha estado yéndose, quedándose, yéndose, quedándose. Y cuando entra, no parece ni de lejos un 9 del Manchester United».
Wayne Rooney se hizo eco de esas palabras en The Overlap, al señalar que la mayor virtud de Cunha es conducir el balón hacia delante, más que jugar de espaldas a la portería. El máximo goleador de la historia del club insistió en que devolvería inmediatamente al fichaje de 2025 a su posición natural en banda.
«Para mí, Cunha está mejor en la izquierda», explicó Rooney. «Jugar de espaldas a la portería es muy difícil. Cuando juegas abierto y recibes el balón, estás perfilado. Y la mejor virtud de Cunha es conducir con el balón. Yo lo habría cambiado hace unas semanas... mientras no haya un 9, prefiero a Rashford antes que a Cunha».
El dilema de Zirkzee
Las continuas ausencias en ataque han dejado a Carrick con un gran quebradero de cabeza, especialmente dada la situación incierta de Zirkzee y su toma de decisiones, muy criticada. Aunque el delantero neerlandés sigue siendo una opción, su tendencia a perder el balón innecesariamente en zonas más retrasadas ha frustrado a quienes le observan.
Rooney sugirió dar a Zirkzee un puesto en el once inicial, siempre que el atacante elimine de inmediato los adornos innecesarios de su juego. El excapitán de Inglaterra reclamó un enfoque más estricto para gestionar los hábitos del delantero con el balón.
"Zirkzee es en realidad un jugador muy bueno técnicamente", añadió Rooney. "Hay otras cosas en su juego en las que no es tan bueno y tanto yo como los aficionados nos frustramos con los taconcitos que hace. Yo le diría: 'vas a ser titular, si veo que vuelves a hacer una maldita filigrana con el balón, te saco. Lo único que quiero que hagas es recibir el balón y conectarlo con tu centro del campo y con los jugadores de banda'".
- Getty Images Sport
El parón internacional ofrece tiempo para reflexionar
Con el parón internacional ya en marcha, Carrick debe decidir si insiste con su controvertido planteamiento ofensivo. El recurrente problema en la espinilla de Sesko hace poco probable que regrese de inmediato, lo que deja al United con un vacío evidente en el ataque por el centro de cara al próximo bloque de partidos.
Cuando se reanude la competición doméstica, el entrenador afrontará una enorme presión para reordenar su delantera. Debe elegir rápidamente entre continuar con el experimento de Cunha, desplazar a Rashford al centro o confiar en Zirkzee para liderar la línea sin su estilo característico.
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