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«¡Le está dando un dolor de cabeza a Arteta!». Guimaraes disfruta de un debut soñado en el Emirates mientras el Arsenal se rehace ante el Leeds
Guimaraes deja su huella en el norte de Londres
El Arsenal mostró alma de campeón el sábado por la tarde, rehaciéndose de una decepcionante derrota antes del parón internacional para asegurarse tres puntos vitales contra un combativo Leeds United. Tras la frustración de una derrota por 3-0 ante el Brighton, los hombres de Arteta necesitaban una respuesta para mantener la presión sobre el Manchester City en lo más alto de la clasificación.
En declaraciones a TNT Sport tras el pitido final, el centrocampista brasileño no pudo ocultar su alegría por haber tenido un impacto tan significativo ante sus nuevos aficionados. "Se siente increíble. Sentí que en el último partido contra el Brighton no estuvimos a la altura. Hoy la mentalidad era reaccionar", explicó Guimaraes. "Este es mi primer partido oficial en casa. Se siente increíble marcar y es un gol importante, tres puntos importantes. Gran definición y estoy muy feliz". Su contundencia en el último tercio aportó la chispa que le había faltado al Arsenal durante una primera hora de juego espesa.
La actuación del centrocampista no fue solo cuestión de goles, sino también de enviar un mensaje a su entrenador sobre su papel en el once titular. Guimaraes admitió que está deseando ponerle difícil a Arteta la elección del equipo de aquí en adelante, al afirmar: "Gran sensación. Para mí es importante dar lo mejor de mí y darle un pequeño dolor de cabeza al entrenador. Simplemente estoy feliz de marcar aquí mi primer gol, un gol importante".
- AFP
Superar el desafío del Leeds United
La tarde no empezó según lo previsto para los anfitriones, que tuvieron problemas para derribar a un Leeds United muy bien trabajado. El conjunto visitante se mostró disciplinado y valiente, y acabó adelantándose por sorpresa diez minutos después del inicio de la segunda parte. James Justin dejó atónita a la grada del Emirates al empalmar a la red un centro de Gabriel Gudmundsson, en un inusual momento de celebración para los aficionados del Leeds en este estadio.
Sin embargo, la respuesta de los vigentes campeones fue rápida y contundente. Riccardo Calafiori igualó el marcador desde corta distancia tras una inteligente asistencia de Ben White, pero fue la entrada de Guimaraes la que realmente cambió la dinámica del partido. Al reflexionar sobre la dificultad del encuentro, el exjugador del Newcastle rindió homenaje a la calidad del rival. «Sabemos que la Premier League es muy dura. El Leeds tiene un gran equipo, fue un partido duro y me alegro de que podamos sumar los tres puntos. Cada vez que sumamos los tres puntos es muy bienvenido para nosotros», señaló el internacional brasileño.
Una reivindicación para la estrella brasileña
A pesar de su mediático fichaje en verano, Guimaraes ha tenido que ser paciente mientras se adapta al sistema táctico de Arteta. Cuando le preguntaron si sentía que tenía algo que demostrarle al español, el centrocampista se mostró confiado en su trayectoria ya consolidada, aunque reconoció la magnitud de su nuevo entorno. «Sí, llevo demostrando [mi valía] en la Premier League durante los últimos cinco años, así que por supuesto es un nuevo reto para mí, siempre es importante jugar. Lo más importante para Bruno es saltar al campo y jugar el mejor fútbol, hoy estoy muy feliz por eso», dijo.
Este es el segundo gol de Guimaraes con la camiseta del Arsenal, después de haber marcado anteriormente en la victoria por 2-0 sobre el Sunderland el pasado mes de septiembre. El centrocampista brasileño mantiene su gran estado de forma y la de hoy fue su séptima aparición con el Arsenal en todas las competiciones.
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La pelea por el título sigue al rojo vivo en lo más alto
La victoria mantiene al Arsenal codo con codo con el Manchester City, que actualmente lidera la Premier League por diferencia de goles. Con el City afrontando una exigente visita a Anfield para medirse al Liverpool el domingo, el Arsenal sabía que cualquier cosa que no fuera ganar ante un Leeds que no logra una victoria liguera como visitante contra el Arsenal desde mayo de 2003 habría supuesto un duro golpe para sus aspiraciones de revalidar el título.
Ahora, el Arsenal centra su atención en la Champions League, donde se prepara para recibir al Lille el martes, antes de volver a la Premier League el domingo 18 de octubre con una visita al Nottingham Forest.
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