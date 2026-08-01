Flick abordó la salida de Rashford durante su rueda de prensa posterior al partido, después del amistoso de pretemporada del Barcelona contra el Birmingham City el viernes por la noche. El entrenador no ocultó su admiración por el internacional inglés.

«Lo que puedo decir sobre Marcus es que aprecio mucho trabajar con él», admitió Flick, en declaraciones recogidas por ManchesterEveningNews. «A veces no siempre sabes lo que pasa con los jugadores que están cedidos.

«Creo que nuestra situación no es fácil para eso. Pero aprecio mucho trabajar con él; es un jugador fantástico y una persona fantástica. Creo también que el equipo le echará de menos, yo le echaré de menos, pero es la vida, esto es lo que tenemos que aceptar».