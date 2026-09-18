Woltemade se ha sincerado sobre la importancia de su primer gol con el club y ha reconocido el gesto altruista de Gonzalez, que le permitió estrenarse. El delantero alemán de 24 años recibió el balón de Gonzalez cuando se señaló un penalti, lo que le permitió transformar la pena máxima y poner el 3-0. Fue un momento vital para el exjugador del Newcastle United, que había estado bajo el escrutinio de la prensa italiana tras sus primeras apariciones en Turín.

El delantero no tardó en dar las gracias a su compañero de ataque por la oportunidad. "Sinceramente, puedes jugar todo lo bien que quieras, pero para un delantero marcar siempre es lo más importante. Esto me ayudará a asentarmi y a ganar confianza. Estoy muy feliz y doy las gracias a mi compañero por dejarme el penalti", declaró Woltemade a Sky Sports Italia.