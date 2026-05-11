«¡Le dije que se callara!» - Gavi sobre el enfrentamiento con Vinicius Junior tras la victoria del Barcelona en el Clásico que le dio el título

El último Clásico fue intenso: el Barcelona venció 2-0 en el Spotify Camp Nou y logró su segundo título liguero consecutivo. En medio de la celebración, Gavi comentó un cruce verbal con Vinicius: «Es solo fútbol. Lo que pasa en el campo se queda en el campo. Es un jugador impulsivo, igual que yo», declaró Gavi, según Marca. «Vinicius es un jugador fantástico. Solo le dije que cerrara la boca, eso es todo. Lo que pasa en el campo es una cosa, y lo que pasa fuera es otra. En el campo, defiendo mis colores y lo doy todo. Fuera del campo, soy completamente diferente, aunque no lo parezca».

Mientras Gavi usaba palabras para desconcertar al rival, Vinicius respondió con un gesto a la grada, recordando el mayor palmarés europeo del Madrid cuando el partido se escapaba a los blancos, avivando aún más la rivalidad.



