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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Traducido por

«Le dije que fuera modesto»: el seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Fae, critica la «falta de deportividad» de un jugador de la selección alemana

World Cup
Alemania vs Ivory Coast
Alemania
Ivory Coast
N. Brown
E. Fae
W. Singo

El seleccionador nacional Emerse Fae (42) criticó la actitud de Alemania en una jugada del final del partido, tras la derrota 1-2 de Costa de Marfil ante Alemania en su segundo encuentro de la fase de grupos del Mundial.

El motivo del enfado de Faes: su lateral derecho, Wilfried Singo (25), se lesionó en el muslo en el minuto 80, durante un duelo con el lateral izquierdo de la selección alemana, Nathaniel Brown (23), en la línea de banda.

  • La estrella del Galatasaray levantó el brazo y envió el balón fuera. Luego recibió atención médica y fue sustituido. Singo se cubrió el rostro con la camiseta; quizá lloró al darse cuenta de que se había lesionado de gravedad.

    Mientras, Brown sacó de banda y, ignorando a los marfileños, inició un contraataque alemán; Fae lo tomó a mal.

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Emerse Fae se enfada con Nathaniel Brown

    Fae reaccionó con contundencia y, tras el partido, se enfrentó al defensa del Eintracht de Fráncfort: «Le dije que fuera modesto», explicó más tarde, y añadió: «Nos hubiera gustado que nos devolvieran el balón cuando Singo se lesionó. Son una gran nación futbolística y tomamos ejemplo de ellos, por lo que me decepcionó su falta de deportividad».

    En ese momento el marcador era 1-1. El capitán marfileño Franck Kessie (29) había adelantado a los africanos en la primera parte, y el delantero alemán Deniz Undav (29), que entró como suplente, igualó el partido antes de anotar en el descuento el gol de la victoria para los favoritos.

    Con este triunfo y el 0-0 entre Ecuador y Curazao, Alemania gana el Grupo E.

    Costa de Marfil, Ecuador y Curazao luchan por el segundo y tercer lugar. A Costa de Marfil le basta un empate ante Curazao en la última jornada para ser segunda, incluso si Ecuador vence a Alemania, pues ya ganó el duelo directo.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La convocatoria de Costa de Marfil para el Mundial de 2026

    CargoNombreClub
    PorteroYahia FofanaÇaykur Rizespor
    GolMohamed KonéRoyal Charleroi SC
    PorteroAlban LafontPanathinaikos F.C.
    DefensaEmmanuel AgbadouBeşiktaş
    DefensaClement AkpaAJ Auxerre
    DefensaOusmane DiomandeSporting CP
    DefensaGuela DouéRC Estrasburgo
    DefensaGhislain KonanGil Vicente
    DefensaOdilon KossounouAtalanta
    DefensaWilfried SingoGalatasaray
    DefensaEvan NdickaAS Roma
    CentrocampistaSeko FofanaFC Porto
    CentrocampistaParfait GuiagonSporting de Charleroi
    CentrocampistaChrist Inao OulaiTrabzonspor
    CentrocampistaFranck KessieAl-Ahli
    CentrocampistaIbrahim SangaréNottingham Forest
    CentrocampistaJean-Mickael SeriNK Maribor
    DelanteroSimon AdingraAS Mónaco
    DelanteroAnge-Yoan BonnyInter de Milán
    DelanteroAmad DialloManchester United
    DelanteroOumar DiakitéCercle de Brujas
    DelanteroYan DiomandeRB Leipzig
    DelanteroEvann GuessandCrystal Palace
    DelanteroNicolás PépéVillarreal
    DelanteroBazoumana TouréTSG Hoffenheim
    DelanteroElye WahiOGC Niza
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Ecuador crest
Ecuador
ECU
Alemania crest
Alemania
ALE
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Ivory Coast crest
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