El motivo del enfado de Faes: su lateral derecho, Wilfried Singo (25), se lesionó en el muslo en el minuto 80, durante un duelo con el lateral izquierdo de la selección alemana, Nathaniel Brown (23), en la línea de banda.
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«Le dije que fuera modesto»: el seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Fae, critica la «falta de deportividad» de un jugador de la selección alemana
La estrella del Galatasaray levantó el brazo y envió el balón fuera. Luego recibió atención médica y fue sustituido. Singo se cubrió el rostro con la camiseta; quizá lloró al darse cuenta de que se había lesionado de gravedad.
Mientras, Brown sacó de banda y, ignorando a los marfileños, inició un contraataque alemán; Fae lo tomó a mal.
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Emerse Fae se enfada con Nathaniel Brown
Fae reaccionó con contundencia y, tras el partido, se enfrentó al defensa del Eintracht de Fráncfort: «Le dije que fuera modesto», explicó más tarde, y añadió: «Nos hubiera gustado que nos devolvieran el balón cuando Singo se lesionó. Son una gran nación futbolística y tomamos ejemplo de ellos, por lo que me decepcionó su falta de deportividad».
En ese momento el marcador era 1-1. El capitán marfileño Franck Kessie (29) había adelantado a los africanos en la primera parte, y el delantero alemán Deniz Undav (29), que entró como suplente, igualó el partido antes de anotar en el descuento el gol de la victoria para los favoritos.
Con este triunfo y el 0-0 entre Ecuador y Curazao, Alemania gana el Grupo E.
Costa de Marfil, Ecuador y Curazao luchan por el segundo y tercer lugar. A Costa de Marfil le basta un empate ante Curazao en la última jornada para ser segunda, incluso si Ecuador vence a Alemania, pues ya ganó el duelo directo.
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La convocatoria de Costa de Marfil para el Mundial de 2026
Cargo Nombre Club Portero Yahia Fofana Çaykur Rizespor Gol Mohamed Koné Royal Charleroi SC Portero Alban Lafont Panathinaikos F.C. Defensa Emmanuel Agbadou Beşiktaş Defensa Clement Akpa AJ Auxerre Defensa Ousmane Diomande Sporting CP Defensa Guela Doué RC Estrasburgo Defensa Ghislain Konan Gil Vicente Defensa Odilon Kossounou Atalanta Defensa Wilfried Singo Galatasaray Defensa Evan Ndicka AS Roma Centrocampista Seko Fofana FC Porto Centrocampista Parfait Guiagon Sporting de Charleroi Centrocampista Christ Inao Oulai Trabzonspor Centrocampista Franck Kessie Al-Ahli Centrocampista Ibrahim Sangaré Nottingham Forest Centrocampista Jean-Mickael Seri NK Maribor Delantero Simon Adingra AS Mónaco Delantero Ange-Yoan Bonny Inter de Milán Delantero Amad Diallo Manchester United Delantero Oumar Diakité Cercle de Brujas Delantero Yan Diomande RB Leipzig Delantero Evann Guessand Crystal Palace Delantero Nicolás Pépé Villarreal Delantero Bazoumana Touré TSG Hoffenheim Delantero Elye Wahi OGC Niza