Cuando un aficionado inglés usa el término «bottle job», se refiere a un equipo, jugador o, a veces, entrenador que, en un partido o lucha por el título, desperdicia una ventaja que parecía insuperable y no convierte su superioridad inicial en resultados.
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Le dieron «una lección» a Vincent Kompany y al FC Bayern: el «terror de Europa» se enfrenta a un fiasco histórico
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El Arsenal se quedó a punto de ganar la Premier League en dos ocasiones.
En los últimos años, ningún equipo inglés ha estado tan vinculado a ese término como el Arsenal. En las últimas temporadas, el club londinense ha estado a punto de llevar un gran título al norte de Londres, pero se quedó sin fuerzas en la recta final y cedió el paso a otros.
En la 2022/23, tras la jornada 32 de la Premier, contaban con cinco puntos sobre el Manchester City; sin embargo, en las semanas finales dilapidaron la ventaja y terminaron segundos, a cinco puntos de los Skyblues.
Un año más tarde volvieron a comandar la clasificación a pocas semanas del desenlace, pero una derrota 0-2 ante Aston Villa en la fecha 32 cambió la historia. El City aprovechó el tropiezo, mantuvo la calma y se llevó el título con dos puntos de ventaja, pese a las cinco victorias finales del Arsenal.
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El Arsenal, «el terror de Europa» tras su victoria sobre el Bayern de Múnich
Esta temporada iba a ser diferente. Tras una ajustada derrota en la tercera jornada contra el Liverpool FC, el equipo empezó bien: el 2-0 al West Ham United a principios de octubre le dio el liderato de la Premier League, que no ha perdido desde entonces. El 26 de noviembre llegó el momento más glorioso.
En un duelo intenso, los Gunners vencieron 3-1 al hasta entonces invicto Bayern, líder en Bundesliga, Copa DFB y Champions. Arteta, según el Daily Mail, le dio «una lección» a Kompany. The Sun alabó el «arte del juego» y la prensa internacional se sorprendió ante este nuevo Arsenal. «El terror de Europa» gana «una final anticipada», escribió AS y concluyó: «¡Nadie puede hacerle sombra a este Arsenal!».
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El Manchester City puede alcanzar al Arsenal en la lucha por el título
La actuación frente al potente Bayern le bastó al Arsenal para ser considerado el mejor equipo de Europa. En las semanas siguientes confirmó esa etiqueta. El 17 de enero, con siete puntos de ventaja sobre Manchester y Birmingham, lideraba la tabla.
Sin embargo, con la primavera en el norte de Londres renació el miedo al fracaso, a otro «Bottle Job». Desde entonces, en la Premier ha sumado solo seis victorias en diez partidos, con dos derrotas, tantos tropiezos como en los 33 anteriores en todas las competiciones. Además, dos empates ante Brentford y el colista Wolverhampton recortaron la ventaja a seis puntos. Y ManCity aún tiene un partido aplazado.
Si los Skyblues vencen al Crystal Palace, la ventaja se reducirá a tres puntos y, el próximo fin de semana, el duelo directo añadirá aún más emoción. La muestra más clara fue el sábado, con la derrota 1-2 ante el AFC Bournemouth. En un partido sin ideas en el Emirates, la grada abucheó por primera vez a sus estrellas.
¿Hay tensión en el Arsenal y en Mikel Arteta?
La tensión también se notó en el entrenador Arteta, quien, tras el pitido final, se mostró inusualmente duro con sus jugadores y exigió una mejora clara en el rendimiento de cara a los próximos partidos. «Lo de hoy ha sido una bofetada. Ahora lo importante es ver cómo reaccionamos. Hoy hemos hecho un montón de cosas raras, diría yo. Estábamos muy lejos de nuestro nivel», se quejó el español en TNT Sports.
Antes de este tropiezo, el Arsenal ya había dejado escapar dos títulos: la final de la Copa de la Liga ante el Manchester City (0-2) y la FA Cup contra el Southampton (1-2).
Aparte de la Premier, a los Gunners solo les queda la Champions, donde siguen invictos y ya tienen un pie en semifinales tras ganar 1-0 al Sporting en la ida. Aun así, frente al conjunto lisboeta los londinenses volvieron a mostrar falta de ideas y se beneficiaron de la generosidad rival y de un tanto en los últimos minutos de Kai Havertz, que al menos calma algo los ánimos de cara al partido de vuelta del miércoles.
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¿Está jugando el Arsenal de forma demasiado monótona esta temporada?
A medida que avanza la temporada, la falta de variedad en el juego del Arsenal le pasa factura. Cuando las individualidades no bastan, el equipo de Arteta, gracias a una defensa sólida, crea peligro a balón parado.
Gracias a la estrategia de Nicolás Jover —«el hombre más molesto del fútbol»—, que busca crear confusión en el área y generar superioridad numérica con bloqueos a porteros y rivales, el Arsenal llegó a marcar hasta el 50 % de sus goles a balón parado.
Sin embargo, cada vez más rivales se han adaptado a estas artimañas y la ventaja del Arsenal en estas jugadas se reduce. Contra el Bournemouth, solo unos pocos de los diez corners crearon verdadero peligro; no hubo goles directos, igual que en el último partido en casa contra el Everton, con ocho intentos desde el banderín.
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Mikel Arteta, en el ojo del huracán por el «juego de terror» del Arsenal... ¿y a punto de ser destituido?
Aparte de eso, al juego de los Gunners a menudo le falta un plan alternativo, sobre todo ante equipos defensivos. Mientras el Bayern o el Barcelona presionan alto y recuperan rápido, o el City domina con posesión, los londinenses, más allá de una defensa ordenada y el balón parado, muestran poco.
No extraña que la prensa inglesa hable de «Terrorball» para describir su juego poco atractivo y sin inspiración. «No tienen nada de bonito», dijo el exentrenador Alan Pardew, con 318 partidos en la Premier. Para el exjugador Paul Scholes, un título del Arsenal sería el más aburrido de la historia; para el analista Chris Sutton, el más feo.
Si al final logran el primer título inglés desde la era de los “Invincibles” 03/04 y añaden la Champions, pocos hinchas lo criticarán.
Sin embargo, quedarse sin títulos tras una campaña tan sólida sería un trauma y confirmaría la etiqueta de “Bottle Job”.
Para Mundo Deportivo, quedarse sin títulos en Premier y Champions obligaría a Arteta a dimitir, y ese desenlace sería la peor guinda de un nuevo “Bottle Job”.
Las estadísticas del Arsenal en la temporada 2025/26
Concurso
Partidos
Victorias
Empates
Derrotas
Puntos por partido
Goles
Premier League
32
21
7
4
2,19
62:24
Liga de Campeones
11
10
1
0
2,82
27:5
Copa de Inglaterra
4
3
0
1
2,25
11:4
Copa de la Liga
6
5
0
1
2,50
17:12
TOTAL
53
39
8
6
2,36
117:45