Le dieron «una lección» a Vincent Kompany y al FC Bayern: el «terror de Europa» se enfrenta a un fiasco histórico

En los últimos años, ningún equipo inglés ha estado tan vinculado a ese término como el Arsenal. En las últimas temporadas, el club londinense ha estado a punto de llevar un gran título al norte de Londres, pero se quedó sin fuerzas en la recta final y cedió el paso a otros.

En la 2022/23, tras la jornada 32 de la Premier, contaban con cinco puntos sobre el Manchester City; sin embargo, en las semanas finales dilapidaron la ventaja y terminaron segundos, a cinco puntos de los Skyblues.

Un año más tarde volvieron a comandar la clasificación a pocas semanas del desenlace, pero una derrota 0-2 ante Aston Villa en la fecha 32 cambió la historia. El City aprovechó el tropiezo, mantuvo la calma y se llevó el título con dos puntos de ventaja, pese a las cinco victorias finales del Arsenal.