Branislav Racko
Traducido por
Le dicen al Manchester United que se adelante al Aston Villa por la joven promesa del Real Madrid Endrick, mientras el conjunto de Old Trafford busca refuerzos en ataque
Aconsejan al Manchester United entrar en la carrera por Endrick
Según el analista Ale Moreno, el Manchester United debería intentar adelantarse a sus rivales en el fichaje de Endrick. El Real Madrid pagó en su día 50 millones de libras al Palmeiras para fichar al delantero cuando solo tenía 16 años, pero le ha costado desbancar a Kylian Mbappe del once inicial.
En declaraciones a ESPN, Moreno explicó la lógica detrás de un posible movimiento a Old Trafford. «De verdad creo que el Real Madrid podría aprovechar a Endrick esta temporada. Así que, si yo fuera Endrick, de hecho consideraría quedarme en el Real Madrid», dijo Moreno. «Pero si la pregunta es adónde iría, adónde debería ir, dónde puede acabar... hemos hablado mucho del Manchester United. Cuanto más lo piensas, más sentido tiene tener a un jugador con el perfil de Endrick.
«Es diferente a cualquier otra cosa que tengan en ataque en una posición central. Así que estoy pensando que quizá ese podría ser un lugar que podría pensar en Enrick como una posibilidad».
- Getty
Aston Villa lidera la puja de la Premier League
Mientras al United le dicen que fiche a Endrick, según se informa, el Aston Villa está sopesando una ambiciosa cesión para llevar al internacional brasileño a Villa Park. Unai Emery está deseoso de añadir profundidad a su plantilla tras su clasificación para la Champions League y la salida récord de Morgan Rogers al Chelsea.
Moreno sugiere que un movimiento a Old Trafford tendría cierto prestigio que encaja con las ambiciones del jugador. El comentarista añadió: «No parecería una degradación tan grande, por así decirlo. Y después de la temporada que tuvo el año pasado estando cedido y de lo bien que lo hizo, debe de estar pensando: “Vale, sigamos así. ¿Va a pasar eso en el Real Madrid? Bueno, probablemente no. Déjame ir a otro sitio donde pueda hacerlo”. No sé cuál puede ser ese lugar. Solo pienso que al Manchester United le vendría bien un jugador como Endrick».
El factor Mourinho complica la salida del Madrid
Sin embargo, cualquier movimiento a la Premier League debe ser aprobado primero por Mourinho. El legendario técnico portugués se ha hecho cargo del Bernabéu y los informes sugieren que ha quedado profundamente impresionado por el joven delantero durante la pretemporada. Este giro podría hacer que el atacante se quede en España para pelear por su sitio junto a jugadores como Mbappe y el nuevo fichaje Carlos Espi, lo que podría bloquear el camino tanto para el United como para el Villa.
Endrick pasó la segunda mitad de la pasada campaña cedido en el Lyon, donde mostró su enorme potencial al firmar ocho goles y ocho asistencias en solo 21 apariciones.
- Getty Images Sport
Puntos de vista alternativos sobre la vía de desarrollo
Mientras los pesos pesados de la Premier League merodean, algunos analistas creen que un club más pequeño podría ser más beneficioso para su crecimiento. Steve Nicol sostiene que el brasileño necesita minutos garantizados por encima de cualquier otra cosa. El exdefensa del Liverpool afirmó: "Yo pensaba más bien en algo como el Fulham, donde va a jugar al 100 %. El Fulham va a practicar un fútbol ofensivo. No va a ganar siempre, [pero] va a ganar una buena cantidad de partidos y va a crear ocasiones".
Nicol concluyó subrayando la necesidad de tiempo de juego para un futbolista de la edad y el nivel de talento de Endrick, al señalar: "Alguien como Endrick tiene que ir a algún sitio donde vaya a jugar siempre, si no, ¿qué sentido tiene irse del Real Madrid?"
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