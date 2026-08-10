Según el analista Ale Moreno, el Manchester United debería intentar adelantarse a sus rivales en el fichaje de Endrick. El Real Madrid pagó en su día 50 millones de libras al Palmeiras para fichar al delantero cuando solo tenía 16 años, pero le ha costado desbancar a Kylian Mbappe del once inicial.

En declaraciones a ESPN, Moreno explicó la lógica detrás de un posible movimiento a Old Trafford. «De verdad creo que el Real Madrid podría aprovechar a Endrick esta temporada. Así que, si yo fuera Endrick, de hecho consideraría quedarme en el Real Madrid», dijo Moreno. «Pero si la pregunta es adónde iría, adónde debería ir, dónde puede acabar... hemos hablado mucho del Manchester United. Cuanto más lo piensas, más sentido tiene tener a un jugador con el perfil de Endrick.

«Es diferente a cualquier otra cosa que tengan en ataque en una posición central. Así que estoy pensando que quizá ese podría ser un lugar que podría pensar en Enrick como una posibilidad».