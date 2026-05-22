Tras su rápida adaptación táctica y sin planificar aún sus vacaciones a la espera del anuncio oficial de la federación, Bernal declaró: «Me gustaría ir; representar a tu país es lo máximo para un futbolista y aún no me he descartado. Por ahora solo puedo esperar».

El centrocampista elogió a Flick, quien le hizo debutar con la absoluta a los 17 años y luego gestionó su recuperación. «Le debo la vida. Confió en mí a los 17 y siempre le estaré agradecido», añadió Bernal.