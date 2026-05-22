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«¡Le debo la vida!». El centrocampista del Barcelona agradece a Hansi Flick su salto a la fama en La Liga, y espera impaciente su posible convocatoria con España
Prodigy mantiene vivas sus esperanzas en la Copa del Mundo
Bernal ha brillado esta temporada con el Barcelona: ha jugado 21 partidos de La Liga y ha participado en tres goles, tras superar una grave lesión de ligamentos cruzados. Recuperó la titularidad en febrero por la ausencia de Frenkie de Jong y ahora aspira a aprovechar la baja internacional de Fermín López, descartado para el Mundial por fractura de pierna. En Catalunya Radio, el jugador nacido en Berga se mostró optimista sobre su posible inclusión en la próxima convocatoria de Luis de la Fuente.
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Bernal confiesa su mayor sueño internacional
Tras su rápida adaptación táctica y sin planificar aún sus vacaciones a la espera del anuncio oficial de la federación, Bernal declaró: «Me gustaría ir; representar a tu país es lo máximo para un futbolista y aún no me he descartado. Por ahora solo puedo esperar».
El centrocampista elogió a Flick, quien le hizo debutar con la absoluta a los 17 años y luego gestionó su recuperación. «Le debo la vida. Confió en mí a los 17 y siempre le estaré agradecido», añadió Bernal.
Se avecina la salida de una leyenda
Mientras el club se prepara para la salida de Robert Lewandowski el próximo verano, Bernal destacó su papel en los dos títulos de liga consecutivos. «Ha ayudado mucho al Barça a volver a ganar títulos. Es una leyenda y siempre le estaremos agradecidos», afirmó.
Tras la ajustada eliminación en cuartos de la Champions ante el Atlético, añadió: «Queremos seguir ganando títulos; eso es lo que mejor se siente. Estamos contentos. La Champions se nos escapó por detalles en una eliminatoria de alto nivel, pero el año que viene aspiramos a más».
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Se acerca la fase de clasificación para el Mundial
Este lunes se conocerá si el cotizado centrocampista defensivo Bernal entra en la lista definitiva de España para el Mundial. De ser seleccionado, ayudará a La Roja a buscar su segundo título tras el de 2010. España debutará en el Grupo H ante Cabo Verde el 15 de junio, y luego se medirá a Arabia Saudí y Uruguay.