Álvarez, concentrado con Argentina en el Mundial, admitió en Estados Unidos que quiere cambiar de equipo. «No es el momento de hablar, pero tampoco puedo esconderme», dijo Álvarez a ESPN. «He sido sincero con el club y creo que un cambio es lo mejor para todos».

Ha jugado los cinco partidos de Argentina en el Mundial —titular en dos—, pero aún no ha marcado. Su próxima oportunidad llegará en cuartos, la madrugada del sábado al domingo contra Suiza. Yamal, posible futuro compañero suyo, se medirá con España a Bélgica el viernes; en la final podría enfrentarse a Álvarez.

La temporada pasada marcó 20 goles y dio nueve asistencias en 49 partidos con el Atlético, que lo fichó en 2024 por 75 millones de euros al Manchester City.