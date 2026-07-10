«Es un jugador de primer nivel, de los que todos quieren en su equipo», dijo Yamal a Mundo Deportivo. «Si viene, lo recibiremos con los brazos abiertos; encaja muy bien con el estilo del Barça».
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«Le damos la bienvenida con los brazos abiertos»: Lamine Yamal desea un fichaje muy concreto por parte del FC Barcelona
El Barcelona lleva meses intentando fichar al delantero argentino de 26 años, que tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2030. El club rival de la Liga española rechazó una oferta del Barça de, al parecer, 120 millones de euros y se aferra a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros.
Julian Álvarez: «Creo que un cambio es lo mejor para todos»
Álvarez, concentrado con Argentina en el Mundial, admitió en Estados Unidos que quiere cambiar de equipo. «No es el momento de hablar, pero tampoco puedo esconderme», dijo Álvarez a ESPN. «He sido sincero con el club y creo que un cambio es lo mejor para todos».
Ha jugado los cinco partidos de Argentina en el Mundial —titular en dos—, pero aún no ha marcado. Su próxima oportunidad llegará en cuartos, la madrugada del sábado al domingo contra Suiza. Yamal, posible futuro compañero suyo, se medirá con España a Bélgica el viernes; en la final podría enfrentarse a Álvarez.
La temporada pasada marcó 20 goles y dio nueve asistencias en 49 partidos con el Atlético, que lo fichó en 2024 por 75 millones de euros al Manchester City.
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