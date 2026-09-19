El Paris Saint-Germain viaja el domingo para medirse a su archirrival Olympique de Marsella en el Stade Velodrome en el primer Le Classique de la temporada, bajo una intensa presión. Considerado ampliamente como la mayor rivalidad del fútbol francés, ambos clubes icónicos afrontan el partido con la intención de relanzar unos inicios de liga decepcionantes.

El PSG ha firmado un mal arranque en la Ligue 1, con solo una victoria en sus cuatro primeros partidos.

Mientras tanto, el Marsella atraviesa una crisis más profunda, con tres derrotas en cuatro encuentros tras un discreto mercado de fichajes veraniego marcado por salidas importantes y un cambio de entrenador.