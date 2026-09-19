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¡Le Classique, en crisis! Luis Enrique avisa a un PSG nervioso antes del duelo contra un Marsella mermado
Choque entre gigantes franceses en medio de sus problemas al inicio de la temporada
El Paris Saint-Germain viaja el domingo para medirse a su archirrival Olympique de Marsella en el Stade Velodrome en el primer Le Classique de la temporada, bajo una intensa presión. Considerado ampliamente como la mayor rivalidad del fútbol francés, ambos clubes icónicos afrontan el partido con la intención de relanzar unos inicios de liga decepcionantes.
El PSG ha firmado un mal arranque en la Ligue 1, con solo una victoria en sus cuatro primeros partidos.
Mientras tanto, el Marsella atraviesa una crisis más profunda, con tres derrotas en cuatro encuentros tras un discreto mercado de fichajes veraniego marcado por salidas importantes y un cambio de entrenador.
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Enrique insiste en que la forma no cuenta para nada en el derbi
En declaraciones a los medios antes del partido de la quinta jornada, el entrenador del PSG, Luis Enrique, descartó la idea de que alguno de los dos equipos tenga ventaja. El técnico español subrayó que el control emocional y la identidad táctica siguen siendo vitales al entrar en un ambiente tan caldeado.
A pesar de llegar tras una trabajada victoria a domicilio ante el Brest, insistió en que la plantilla no puede permitirse ningún exceso de confianza.
«No hay favoritos en el fútbol y, desde luego, tampoco en Le Classique», afirmó Luis Enrique. «Ningún jugador del Paris Saint-Germain estará nunca relajado antes de Le Classique. Sabemos lo importante que es este partido para los jugadores y para los aficionados, así que estaremos muy motivados mientras intentamos controlar nuestras emociones».
El Marsella en transición presenta una amenaza imprevisible
Al referirse al rival del domingo, Luis Enrique destacó la renovación de la plantilla del Marsella y los cambios tácticos como factores que exigen una gran capacidad de adaptación táctica. Con el OM habiendo perdido piezas vitales e integrado un nuevo liderazgo sin grandes incorporaciones en verano, los locales representan un desafío imprevisible.
Sin embargo, el técnico de 56 años espera un ambiente hostil en el Velódromo independientemente de la situación actual en la clasificación.
"Han cambiado de entrenador y muchos de sus jugadores se han marchado, así que tendremos que estar preparados para cualquier situación el domingo", explicó Luis Enrique. "Lo que es seguro es que el ambiente será eléctrico y que el partido será duro".
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Doue, señalado mientras el PSG busca reactivar la temporada
Como impulso para los visitantes, Luis Enrique elogió al joven centrocampista Desire Doue, al que describió como una presencia alegre capaz de marcar la diferencia. El joven francés ha impresionado al cuerpo técnico con su mentalidad de élite y sus sólidas actuaciones en los entrenamientos.
Una victoria en Marsella daría al PSG un impulso vital antes de que el calendario de partidos se intensifique tras el próximo parón internacional.
Ambos equipos saltarán al campo el domingo desesperados por sumar tres puntos para salvar sus campañas nacionales.
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