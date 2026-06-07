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¿Le arrebatará algún club de la Premier League al FC Bayern de Múnich a una promesa defensiva?

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E. Mbemba

El Bayern de Múnich competiría con clubes de la Premier League para fichar al defensa del PSG, Emmanuel Mbemba.

Según la BBC, el Arsenal se ha sumado a la puja por el jugador de 18 años y ya envió una primera oferta al París.

  • El contrato de Mbemba con el club parisino vence en junio, así que podría marcharse gratis. El PSG quiere renovarlo, pero el defensa, dos veces internacional sub-19, habría decidido irse este verano.

    El Bayern, interesado en el polivalente lateral zurdo, podría incorporarlo de cara al próximo curso.

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    El Bayern busca refuerzos para la defensa

    En la Säbener Straße buscan refuerzos para la defensa, pues Min-Jae Kim e Hiroki Ito podrían irse este verano.

    El fichaje de Mbemba serviría para competir con Alphonso Davies y, de paso, retener a Kim e Ito.

    Según L'Équipe, el campeón alemán tiene buenas opciones de ficharlo, aunque también lo siguen Bayer 04 Leverkusen y Paris FC.

    Otra opción es Tomás Araújo, del Benfica, cuyo nombre, según Sky, sigue en la agenda bávara.