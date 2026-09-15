Le arrebata la corona a Yamal: Güler, el genio silencioso que marca la diferencia en medio partido

Mientras aún busca un puesto fijo en el once titular del Real Madrid, la estrella turca Arda Güler se encuentra en un lugar completamente distinto: en la cima de la pirámide creativa de todo el continente europeo. Y a pesar de que no juega demasiado, cuando lo hace consigue que todos los demás parezcan del montón.

La gran paradoja en la historia de Güler esta temporada es que los números no mienten ni adulan. Mientras muchos lo ven como un talento prometedor que espera su oportunidad, los datos revelan que se ha convertido en el verdadero motor del ataque del conjunto blanco y en el más generador de peligro de las cinco grandes ligas, con una diferencia abismal sobre nombres de la talla de Lamine Yamal, Cherki y Olise.

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