Mattia Zaccagni, delantero de la Lazio, habla ante los micrófonos de DAZN tras la victoria por 6-2 en el campo del Sassuolo: «Estamos muy contentos de cómo hemos empezado esta temporada. ¿La celebración? Por mi tío, que no está pasando por un buen momento. Pero seguro que saldrá de esta. ¿La afición? Parecía que jugábamos en casa. Cuando los tenemos, las piernas pesan menos. En casa se les echa de menos; también se lo he dicho esta noche».
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Lazio, Zaccagni: «Parecía que jugábamos en casa. La celebración fue para mi tío»
Zaccagni añade: «Sabemos lo que piensan y seguimos así. ¿Primer puesto en la clasificación? Importa poco, la liga acaba de empezar. Vamos partido a partido y veremos qué satisfacciones podemos conseguir».
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