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Gabriele Stragapede

Traducido por

Lazio-Romagnoli, ¿volverá al Al Sadd en junio? Desde su relación con Lotito y Sarri hasta su futuro, esto es lo que se filtra

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A. Romagnoli

¿Qué se sabe sobre el futuro del defensa del Lazio?

Ha sido un mes de enero de auténtica revolución para la Lazio, con varias bajas destacadas, como las de Castellanos y Guendouzi, y algunas incorporaciones importantes, como Ratkov, Taylor y Maldini. Pero entre los muchos casos que han acaparado la atención en el club biancoceleste también ha estado el relativo a la posible salida —que también se baraja para junio— de Alessio Romagnoli, cuyo traspaso al Al Sadd de Roberto Mancini se frustró en el último momento en los últimos días del mercado.

Pero, de cara a junio, ¿qué se filtra?

  • ¿Volverá a intentarlo el Al Sadd?

    Tras lo ocurrido en enero, el club qatarí había prometido básicamente al defensa central de la Lazio que esperaría hasta junio, ya que habría un nuevo intento de ficharlo para el equipo de Mancini.

    Sin embargo, los escenarios geopolíticos internacionales amenazan con alterar el panorama: el contrato de Romagnoli vence el 30 de junio de 2027, por lo que aún le queda un año de contrato con la Lazio. El Corriere dello Sport señala también que no debe descartarse a priori la posibilidad de considerar, al menos, la idea de quedarse hasta el final del contrato.

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  • LA RELACIÓN CON LOTITO Y LOS ENTRESIJOS

    Según informa Il Corriere dello Sport, la relación con el presidente Claudio Lotito sigue siendo fría tras lo ocurrido en enero y tras la no renovación en 2023. En enero también hubo un enfrentamiento en el que se reiteró que Romagnoli solo sería traspasado con el visto bueno del entrenador Maurizio Sarri. Un consentimiento a la operación que nunca llegó desde el ámbito técnico: solo posteriormente, el director deportivo Fabiani pidió a Lotito que dejara marchar al jugador.

    Al final, el acuerdo no se cerró y solo en junio se conocerán todas las intenciones de las partes implicadas.

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