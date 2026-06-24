Alessio Romagnoli deja la Lazio. Esta vez es definitivo. El defensa central, nacido en 1995, ha firmado hoy el contrato que le vincula al equipo qatarí por las próximas tres temporadas, según Sky Sport. En los próximos días se someterá a las revisiones médicas habituales antes de oficializar el traspaso. Los detalles finales se resolvieron en las últimas horas.
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Lazio: Romagnoli ha fichado por el Al-Sadd; las pruebas médicas están programadas para los próximos días. ¿Cuánto ganará en Catar?
DE IDA Y VUELTA
Con seis meses de retraso —el exjugador de la Roma, la Sampdoria y el Milan ya estuvo a punto de fichar en enero—, Romagnoli ha recibido el visto bueno de la Lazio para rescindir su contrato un año antes de su vencimiento, previsto para junio de 2027, y vivirá su primera experiencia en el extranjero. En enero se habló de un salario de 6 millones de euros, pero la última propuesta del Al Sadd lo reduce a 3 millones netos por temporada.
En invierno el traspaso fracasó por el tira y afloja entre Lotito, el jugador y el Al-Sadd sobre el monto del traspaso, lo que impidió al club catarí enviar la documentación a tiempo.
ROMAGNOLI EN LA LAZIO
Alessio Romagnoli llegó a la Lazio en verano de 2022. Ha jugado 161 partidos y marcado 8 goles. Esta temporada participó en 37 encuentros entre Liga y Copa de Italia, alcanzando la final de esta última.