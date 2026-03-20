Angelo Fabiani ha concedido una extensa entrevista a DAZN. En realidad, la entrevista se grabó antes del partido contra el Milan, pero la plataforma de streaming no la ha emitido hasta hoy. El director deportivo de la Lazio ha hablado de cómo está viviendo el club este momento crítico, entre las protestas de la afición y las bajas por lesión de piezas clave de la plantilla, justo cuando se acerca el momento más decisivo del final de temporada.
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Lazio, palabras de Fabiani: «Para reconstruir hay que tener paciencia. ¿Los aficionados? Los echamos de menos. Pronto habrá una mesa redonda también con ellos»
UN AÑO DIFÍCIL
«Todos los años son difíciles. Este ha sido quizás el año más complicado, porque coincide con una reestructuración de toda la plantilla. Como han dicho Sarri y la directiva, es el año cero. Y cuando se está llevando a cabo una reconstrucción, pueden surgir imprevistos. Pero debo decir que muchos de los puntos que hemos perdido por el camino, los hemos perdido de forma inmerecida. Ha habido muchos episodios negativos y, sobre todo, Sarri se ha visto varias veces obligado a saltar al campo sin 6, 7 u 8 titulares, como ocurrió, por ejemplo, en Génova. Obviamente, esto no le pasa solo a la Lazio; a decir verdad, basta con ver lo que le ha pasado al Nápoles. Por desgracia, son temporadas un poco marcadas, pero lo importante es creer en lo que se hace, creer en el proyecto. Seguir el proyecto y avanzar por ese camino trazado para una reconstrucción y, si queremos, también para rejuvenecer la plantilla incorporando a jóvenes con proyección».
LESIONES
«Muchas lesiones son traumáticas, otras se deben al cansancio. Por desgracia, no le pasa solo a la Lazio: habría que plantearse un poco el problema de cuánto pesan estos partidos repartidos entre el viernes, el sábado y el domingo. Además, están las otras competiciones, el estrés de los jugadores, cómo vive un jugador el partido, es decir, bajo estrés. Todo ello puede provocar determinadas lesiones. Obviamente, no se vive bien, pero el entrenador y los chicos, incluso los suplentes, cuando han tenido que salir al campo han hecho algo extraordinario».
MERCADO
«Creo que la Lazio ha sido el club que más movimiento ha generado, tanto en salidas como en fichajes. En cuanto a las salidas, me gustaría decir unas palabras: no hemos echado a nadie, no hemos puesto a nadie en el mercado. Pero cuando te enfrentas a peticiones reiteradas, por parte del jugador, por parte de los agentes que quieren marcharse porque hay otros equipos que les alargan los contratos, les ofrecen el triple de lo que ganan, y ellos, de todos modos, no se sienten a gusto, hay que satisfacerlos con mucha tranquilidad y honestidad. Creo que dentro de un grupo y de un vestuario debe haber futbolistas motivados».
OBJETIVOS
«En una fase de reconstrucción total, tan radical como la que está viviendo la Lazio desde que asumí la dirección técnica, pensar en ganar el campeonato, alcanzar inmediatamente el objetivo europeo o ganar trofeos es pura utopía. Cuando se reconstruye, cuando se planifica, cuando se tiene una visión, hay que prever que también pueden darse estas consecuencias y que no se alcancen de inmediato determinados objetivos. Pero estoy extraordinariamente convencido de que la Lazio, precisamente por el programa y por lo que se ha propuesto, es decir, un nuevo ciclo, no tardará en convertirse en un equipo que en la Serie A podrá competir por los cinco primeros puestos. Se lo debemos a nosotros mismos, a la afición, al entorno. Solo pido un poco de paciencia. La misma que pidió Sarri cuando volvió a asumir el cargo de entrenador. Dijo que para trabajar con los jóvenes hay que tener paciencia, para construir, porque ellos deben asimilar el sistema de juego. Pero también había dicho que, al igual que él tendría paciencia, la pediría en igual medida a todo el entorno».
AFICIONADOS
«No estamos viviendo bien este momento de crisis. No hay duda. Si me pongo por un momento en el lugar de los futbolistas, pienso en lo que significa jugar sin la animación de la afición, marcar un gol, ir hacia la grada de los seguidores y no ver a todo el mundo celebrarlo; eso es algo que, objetivamente, se echa de menos. Esa adrenalina que te transmite el público cuando estás en el campo, que hace vibrar el terreno de juego, tenerla o no tenerla marca la diferencia. Espero que muy pronto se pueda resolver también este problema. Estamos organizando una mesa redonda con todos los actores que forman parte del mundo del fútbol —medios de comunicación, aficionados, instituciones— precisamente para presentarles un nuevo camino. Porque a veces la gente no entiende y, por eso,ha llegado el momento, con datos objetivos en la mano, de informar a los aficionados de lo que la Lazio está haciendo hoy. Vuelvo a repetirlo: jugar sin público no es algo agradable. No da una buena imagen. Obviamente, no tengo nada en contra de los aficionados; al contrario, respeto la opinión de todos, tanto de los aficionados como de los periodistas. Tengo un único deber y una única tarea, y es ocuparme de planificar y hacer que, en el menor tiempo posible, la Lazio pueda tener un equipo competitivo en la máxima categoría. En treinta años de fútbol siempre me he enfrentado a reconstrucciones; nunca he dirigido un equipo importante que el año anterior hubiera ganado un campeonato. Me hubiera encantado trabajar con Milinkovic, con Ciro Immobile, que marcaba 35 goles, y por qué no, también con Luis Alberto y Felipe Anderson. Pero probablemente me habría acomodado. Hay que decir también que cuando estos chicos llegaron a la Lazio, al principio les costó integrarse. Por ejemplo, me acuerdo de Milinkovic. Es cierto que yo estaba en otro club, pero siempre he seguido la trayectoria de la Lazio. Los primeros años le costó un poco. Luego se convirtió en el futbolista extraordinario que todos conocemos. El mismo Ciro Immobile estuvo un poco deambulando, incluso en el extranjero, y luego llegó a la Lazio. Tuvo algunas dificultades, pero luego empezó a marcar 30 o 35 goles. Cuando Sarri dice que hay que tener paciencia, probablemente también quiera decir que hay que darles a estos chicos la oportunidad de aclimatarse, de construir un grupo cohesionado, un vestuario sólido para darnos alguna satisfacción. Por desgracia, la hierba que quiero no la encontramos en ninguna parte, hay que creer en el trabajo que se hace. Yo creo firmemente en ello y espero que también puedan creer en ello todos aquellos a quienes les importa el destino de la Lazio».