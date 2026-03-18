Palabras inapropiadas y pancartas prohibidas. Desde hace tres días, en el ambiente romano, de color azul y blanco, no cesan las polémicas por la coreografía que no se llevó a cabo en la tribuna Tevere, antes del partidoentre el Lazio y el Milan del pasado domingo. Además de la prohibición, impuesta en el último momento, después de que inicialmente la comisaría hubiera dado el visto bueno en los días previos, de exhibir cartones blancos para formar la palabra «libertad» a lo largo de toda la tribuna, ha salido a la luz en las últimas horas que tampoco se permitió la entrada de una pancarta al Olimpico.
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Lazio, no solo tarjetas. Contra el Milan, también se prohibió la entrada a una pancarta contra Lotito: esto es lo que ponía
LA COREOGRAFÍA FALLIDA
La cancelación de la coreografía, que se produjo a pocos minutos del pitido inicial del partido, con las pancartas blancas retiradas a toda prisa, ya había causado revuelo. La razón oficial, según un comunicado difundido por las agencias de prensa, sería una discrepancia entre lo comunicado previamente a las autoridades —y, por tanto, autorizado— y lo que, en cambio, se habría debido exhibir efectivamente dentro del estadio. Un tecnicismo burocrático que, según los aficionados de la Lazio, no sería más que una excusa para justificar la prepotencia que el club habría ejercido contra ellos. Y no habría sido el único episodio del domingo por la noche.
LA PANCARTA
En las gradas del Olímpico también debía aparecer una pancarta con el siguiente mensaje: «Solo quien tiene la fuerza de decir "fin" puede escribir la palabra "comienzo"». La referencia a la protesta en curso contra el presidente Lotito es clara, aunque haya que leerla entre líneas. Pero no fue eso lo que impidió su exhibición. De hecho, este material no contaba con las autorizaciones necesarias para su entrada y, por lo tanto, se le impidió el acceso durante los controles en el estadio. Sin embargo, como respuesta, los aficionados de la Lazio decidieron exhibirlo de todos modos, no en el Olímpico, sino en Ponte Milvio. En el parapeto que da al Tíber, bien visible desde ambas orillas del río, el mensaje permaneció expuesto durante varias horas a lo largo del día de ayer. Y, ni que decir tiene, las fotos no tardaron en llegar a las redes sociales, donde se hicieron rápidamente virales entre los compartidos y reposts de muchos aficionados biancocelesti.