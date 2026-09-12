Un Milan muy flojo en la primera parte que logra reaccionar con Moreira, con un 8 en las notas, autor de un doblete fantástico. Bien Gattuso, nota 7, y la Lazio, que pagó el esfuerzo realizado en la primera mitad, pero se lleva un buen punto.
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Lazio-Milan, las notas de CM: Moreira, devastador; qué impacto el de Pulisic. Pesadilla para Estupinan, Noslin, una espina en el costado
LAS NOTAS DE LAZIO
Mandas 6: recoge dos veces el balón del fondo de la red, es verdad, pero transmite seguridad y evita otro con una gran intervención ante un disparo envenenado de Pulisic.
Floriani 5,5: partido de dos caras para el canterano de la Lazio: buena primera parte, sobre todo en fase ofensiva, pero sufrimiento total con Moreira en la segunda. No consigue oponer la más mínima resistencia al extremo belga (del 84' Lazzari)
Sutalo 6,5: buen debut como titular para el defensa croata, que asume responsabilidades interesantes también en las salidas con el balón en los pies. Controla, sin apuros, a Goncalo Ramos (del 84' Diogo Leite s.v.)
Provstgaard 6: pierde un poco las distancias en la segunda parte, dejando demasiado espacio en el área. Una mancha en una actuación, durante cerca de una hora, de gran nivel.
Tavares 6,5: ha vuelto el tren que vuela por su banda llevándose por delante todo y a todos. La sintonía con Gattuso puede ser una de las claves de la temporada de la Lazio.
Frattesi 6,5: no encuentra el gol (y es noticia en este superinicio de temporada) pero genera peligro en cantidades industriales. Visionaria la asistencia en la primera parte con la que deja a Zaccagni cara a cara con Maignan.
Belahyane 6: en la primera parte baja mucho para hacer de escudo y recupera muchísimos balones. Con la entrada de Musah le cuesta mucho más colocarse de la manera adecuada.
Taylor 6: primera parte de gran personalidad, cose y descose. Muy inteligente también desde el punto de vista táctico. En la segunda parte, acusando el cansancio, se ve arrollado por la ola del AC Milan. (Del 75' Gudmundsson s.v.)
Cancellieri 7: Con el gol de hoy, de hecho, el AC Milan se convierte en su víctima favorita en su carrera teniendo en cuenta los dos tantos que ya había marcado en la temporada 2024/25, cuando vestía la camiseta del Parma. Devastador por la banda derecha, pone patas arriba a la defensa del AC Milan. Gattuso lo llama al banquillo cuando se le acaba la gasolina. Movimiento perpetuo. (Del 58' Isaksen 6: le pone corazón e intenta estirar al equipo en las dificultades de la segunda parte)
Noslin 7: acierto de Gattuso porque el neerlandés, con sus características, le provoca un dolor de cabeza a De Winter. Marca un gol de pundonor y valentía. Sorpresa (Del 58' Pinamonti 5,5: su entrada aporta poco a la Lazio, no se le ve nunca)
Zaccagni 6: se sacrifica por el equipo como capitán, resoplando en las coberturas y peleando cada balón. Técnicamente, su partido no fue perfecto.
Entr. Gattuso 7: prepara el partido a la perfección desde el punto de vista táctico: durante 60 minutos fue una grandísima Lazio. Bien por no tirar el partido al final para sumar lo que es un buen punto en la clasificación.
LAS NOTAS DEL MILAN
Maignan 6: sin culpa en los goles encajados, se luce con al menos 2 intervenciones providenciales.
Gila 6: menos brillante con respecto a las primeras apariciones, paga un poco la emoción de enfrentarse a su ex en la primera parte del partido. Sus verticalizaciones en la segunda mitad son oxígeno puro para el Milan.
De Winter 5,5: con rivales rápidos y que atacan la profundidad como Noslin sufre más. Demasiado blanda la marca en el segundo gol de la Lazio.
Pavlovic 6: tiene el mérito de no dejarse arrastrar por completo en la mala primera parte del equipo. Con fuerza y orgullo lo intenta de todas las maneras en la segunda mitad del partido.
Chukwueze 5,5: sufre demasiado en la primera parte los continuos desmarques a la espalda de Tavares y Zaccagni. Crece en la reanudación.
Modric 5: pierde cinco balones de manera incluso banal, sufre enormemente con la presión asfixiante y coordinada de la Lazio. Luka lo pasa mal desde los primeros minutos y se convierte, muy a su pesar, en protagonista de la peor actuación desde que viste la camiseta del Milan. (Desde el 46' Musah 6,5: en esta fase es sencillamente indispensable. Recupera balón tras balón, inicia la jugada que lleva al gol del empate. Providencial)
Rabiot 6: medio punto más por una segunda parte con personalidad y por la asistencia para el gol de Moreira, el del empate.
Estupinan 4: la nota es incluso generosa por lo visto sobre el campo. Es más, por lo que no se ha visto, porque el gol de Cancellieri es un regalo del ecuatoriano, que ni siquiera insinúa una marca inteligible. Tras el error sale completamente del partido y luego también del campo al final del primer tiempo. Desastroso (Desde el 46' Moreira 8: alineado en su posición natural, en la izquierda, firma una actuación perfecta: primer doblete de su carrera y una presión constante. Endiablado)
Loftus-Cheek 4: Amorim lo había criticado abiertamente en rueda de prensa, pero no bastó para estimular al inglés, que juega a cámara lenta contra un rival que corre, y mucho. Le ganan la posición en cada balón con una facilidad irrisoria. Desquiciante. (Desde el 46' Pulisic 6,5: una de las notas positivas de la noche para el Milan: demuestra que tiene una buena condición física, se mueve con soltura por la mediapunta creando juego y ocasiones)
Cisse 6: le cuesta entrar en el partido, pero con el paso de los minutos crece y muestra cuál es su potencial: protege bien el balón, se perfila siempre muy bien para el disparo. (desde el 75' Hutchinson 6: óptimo debut para el ex del Nottingham Forrest)
Gonçalo Ramos 5: el compromiso es máximo, se ve por cómo persigue a todo y a todos. Trata de salir del área para tocar el mayor número posible de balones, pero a fin de cuentas le falta lo que requiere su rol: presencia en el área y peligrosidad (desde el 86' Camarda s.c.)
Entr. Amorim 5,5: la media entre el 4 por cómo se equivoca con el once inicial y el 7 por haber encontrado las soluciones adecuadas.
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