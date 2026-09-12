Mandas 6: recoge dos veces el balón del fondo de la red, es verdad, pero transmite seguridad y evita otro con una gran intervención ante un disparo envenenado de Pulisic.

Floriani 5,5: partido de dos caras para el canterano de la Lazio: buena primera parte, sobre todo en fase ofensiva, pero sufrimiento total con Moreira en la segunda. No consigue oponer la más mínima resistencia al extremo belga (del 84' Lazzari)

Sutalo 6,5: buen debut como titular para el defensa croata, que asume responsabilidades interesantes también en las salidas con el balón en los pies. Controla, sin apuros, a Goncalo Ramos (del 84' Diogo Leite s.v.)

Provstgaard 6: pierde un poco las distancias en la segunda parte, dejando demasiado espacio en el área. Una mancha en una actuación, durante cerca de una hora, de gran nivel.

Tavares 6,5: ha vuelto el tren que vuela por su banda llevándose por delante todo y a todos. La sintonía con Gattuso puede ser una de las claves de la temporada de la Lazio.

Frattesi 6,5: no encuentra el gol (y es noticia en este superinicio de temporada) pero genera peligro en cantidades industriales. Visionaria la asistencia en la primera parte con la que deja a Zaccagni cara a cara con Maignan.

Belahyane 6: en la primera parte baja mucho para hacer de escudo y recupera muchísimos balones. Con la entrada de Musah le cuesta mucho más colocarse de la manera adecuada.

Taylor 6: primera parte de gran personalidad, cose y descose. Muy inteligente también desde el punto de vista táctico. En la segunda parte, acusando el cansancio, se ve arrollado por la ola del AC Milan. (Del 75' Gudmundsson s.v.)

Cancellieri 7: Con el gol de hoy, de hecho, el AC Milan se convierte en su víctima favorita en su carrera teniendo en cuenta los dos tantos que ya había marcado en la temporada 2024/25, cuando vestía la camiseta del Parma. Devastador por la banda derecha, pone patas arriba a la defensa del AC Milan. Gattuso lo llama al banquillo cuando se le acaba la gasolina. Movimiento perpetuo. (Del 58' Isaksen 6: le pone corazón e intenta estirar al equipo en las dificultades de la segunda parte)

Noslin 7: acierto de Gattuso porque el neerlandés, con sus características, le provoca un dolor de cabeza a De Winter. Marca un gol de pundonor y valentía. Sorpresa (Del 58' Pinamonti 5,5: su entrada aporta poco a la Lazio, no se le ve nunca)

Zaccagni 6: se sacrifica por el equipo como capitán, resoplando en las coberturas y peleando cada balón. Técnicamente, su partido no fue perfecto.





Entr. Gattuso 7: prepara el partido a la perfección desde el punto de vista táctico: durante 60 minutos fue una grandísima Lazio. Bien por no tirar el partido al final para sumar lo que es un buen punto en la clasificación.