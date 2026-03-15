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SS Lazio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

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Lazio-Milan, el vídeoarbitraje EN DIRECTO: gol anulado a Athekame. Qué ha pasado y el comentario de Marelli

Las decisiones arbitrales polémicas del Lazio-Milan, partido correspondiente a la 29.ª jornada de la Serie A

El equipo arbitral del Lazio-Milan:

Árbitro: MarcoGuida. Árbitros asistentes: Peretti y Perrotti. Cuarto árbitro: Ayroldi. VAR: Chiffi.AVAR: Maggioni. 

  • EL REPAS DE VÍDEO

    70' - Athekame intenta chutar, Taylor golpea con los tacos el empeine del defensa del Milan, pero el árbitro y el VAR no ven nada. Luca Marelli, en DAZN, comentó así la decisión: «Taylor toca con la punta del pie, luego Athekame dispara y Taylor le da con los tacos en el empeine. Evidentemente, en la sala del VAR no lo han considerado un error claro y evidente».

    75' - Melé en el área de penalti, Athekame se hace con el balón y, tras un breve regate, marca un gol de gran calidad con una acrobacia en media volea. Guida no se lo piensa ni un segundo y anula el gol. También en este caso, Luca Marelli comparte la decisión: «Correcto, Athekame marca y, justo antes, toca con la mano; el gol debe anularse porque toca con la muñeca derecha. La inmediatez del toque de mano es la razón».

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