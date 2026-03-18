Lazio, mala noticia para Zaccagni: sufre una lesión muscular y se perderá los playoffs con Italia

Se trata de una lesión delicada, ya que es de gravedad media y requiere más de un mes de recuperación: se perderá el próximo partido contra el Bolonia, los encuentros con la selección italiana, pero también los partidos contra el Parma, la Fiorentina y el Nápoles en abril. Intentará fijarse como objetivo el partido más importante de la temporada de la Lazio, es decir, la vuelta de la semifinal de la Copa de Italia contra el Atalanta el 22 de abril, pero para ello necesitaría una recuperación realmente rápida. De lo contrario, trabajará para volver contra el Udinese el 26 de abril, es decir, en la jornada 34. No se puede hablar de que la temporada haya terminado, pero Zaccagni solo volverá para los últimos partidos.