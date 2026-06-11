Lazio: Lotito tiende la mano a la afición con una carta abierta: «La Lazio es lo primero, volvamos a hablar. Yo también quiero ganar»

Se puede discrepar de una decisión técnica, una estrategia, una comunicación o una temporada. También de la gestión del presidente, del club, del mercado de fichajes o de la relación con la afición. Pero reducir más de veinte años de trabajo, sacrificios, responsabilidades, logros y batallas institucionales a una caricatura es no entender el fútbol actual.





Siempre he creído que la Lazio debe ser dueña de su destino. Esa es, y será, nuestra brújula: competir, crecer y aspirar a la victoria sin perder dignidad, autonomía ni equilibrio. Quien dirige un club no busca aplausos efímeros, sino garantizar que mañana siga siendo sólido y respetado.





Sé que este principio a veces parece duro. El aficionado quiere ganar, soñar, ver a su equipo más fuerte, y con razón. Yo también quiero una Lazio fuerte, competitiva y ganadora. Pero la sostenibilidad no se opone a la ambición; la garantiza. En estos años siempre he dado la cara. He luchado en instituciones deportivas y políticas no solo por la Lazio, sino por la sostenibilidad del fútbol en su conjunto.





He cometido errores, claro; quien decide puede equivocarse. Dirigir la Lazio implica exposición y juicio constante. No me escondo, pero pido que la valoración sea completa, no solo emocional.





Y, dentro de este panorama, debo ser claro: la relación con los aficionados debe mejorar. La Lazio debe encontrar nuevas formas, serias y responsables, de escuchar, dialogar e involucrar a su gente. Hay normas, restricciones y responsabilidades jurídicas que a menudo limitan el diálogo directo y crean una barrera casi insuperable. Pero toda barrera se afronta, no se ignora. Reconozco que, en momentos de gran tensión, tras recibir insultos y ataques constantes,quizá he respondido al teléfono de forma imprudente, con un tono que no deseaba usar y que pudo percibirse como distancia o cerrazón. Si ha pasado, asumo la responsabilidad.





Quiero dejar claro que nunca ha habido, ni habrá, falta de respeto hacia los aficionados de la Lazio; el respeto por quienes aman estos colores es lo primero. Quien dedica tiempo, ahorros, kilómetros y sacrificios para seguir a la Lazio merece respeto y gratitud, porque ese amor diario es el alma del club. Y yo, que tengo el honor de representarlo, no lo olvido».