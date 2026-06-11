Lazio: Lotito tiende la mano a la afición con una carta abierta: «La Lazio es lo primero, volvamos a hablar. Yo también quiero ganar»

Claudio Lotito tiende la mano a los aficionados de la Lazio
El presidente del club biancoceleste escribe en una carta abierta publicada por el diario Il Messaggero:
«Queridos aficionados de la Lazio,
Me dirijo a quienes viven la Lazio cada día: a los que se alegran, sufren, critican, exigen y se enfadan, y también a los que hoy se sienten distantes, decepcionados o amargados.
No busco avivar polémicas ni pedir indulgencia; tampoco pretendo decir que todo va bien, porque no sería verdad. Me muevo por el deber, como presidente de la S.S. Lazio, de aclarar hechos, responsabilidades y perspectivas. Y, sobre todo, porque creo que ha llegado el momento de intentar abrir una nueva etapa: una etapa de diálogo, de escucha, de respeto mutuo.
La Lazio no es una empresa cualquiera: es historia, pertenencia, identidad y sentimiento. Es una comunidad popular, profunda y orgullosa que forma parte de la vida de cientos de miles de personas. Por eso el debate es legítimo, la crítica es legítima y la protesta forma parte de la historia del fútbol y de la libertad de los aficionados; pero el debate debe mantenerse dentro de un marco de respeto, verdad y responsabilidad».